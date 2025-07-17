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        Haberler Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis başkanvekillerini kabul etti - Güncel haberler

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis başkanvekillerini kabul etti

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Tekin Bingöl, Pervin Buldan ve Celal Adan'ı kabul etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 23:03 Güncelleme: 17.07.2025 - 23:03
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        Kurtulmuş, Meclis başkanvekillerini kabul etti
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        TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Tekin Bingöl, Pervin Buldan ve Celal Adan'ı kabul etti. Kabulde, TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, başkanvekilleri ile Meclis çalışmalarını değerlendirdi" denildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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