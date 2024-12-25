TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Azerbaycan'a geçmiş olsun mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'a yaşanan uçak kazasından ötürü geçmiş olsun dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'yı arayarak uçak kazası nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Azerbaycan'da 1 günlük milli yas ilan edildi
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uçak kazasında çok sayıda insanın yaşamını yitirmesi ve yaralanması nedeniyle 26 Aralık'ta 1 günlük milli yas ilan edilmesi yönünde karar aldığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca, kazanın nedenlerini araştırmak için Başbakan Ali Asadov başkanlığında komisyon kurulması yönünde karar aldı.