TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Kurtulmuş, ramazanda şehit yakınları ve gazileri milli iradenin tecelligahı, Türkiye demokrasisinin merkezi TBMM'de ağırlamaktan ve iftar sofrasında bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehitlerin ve gazilerin, milli kimliğin ve milli hafızanın taşıyıcıları olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu milli kimlik ve milli hafıza meselesini, hep zihinlerde ve gönüllerde not ederek tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Türk milletinin, özgürlüğüne, birlik ve beraberliğine düşkünlüğünün; vatanına, bayrağına, mukaddesatına, inancına ve milletine bağlı olmasının en temel özelliklerinden olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bütün bu özelliklerin hepsi, bizim milletimizi büyük bir millet yapar. Bu ve benzeri özelliklerimizi kaybedersek aslında millet olma vasfımızı da yitiriyoruz demektir. Tarih boyunca, bu hassasiyetlerimiz üzerinden yazılan önemli bir destan ise bizim milli kahramanlıklarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Numan Kurtulmuş, Türk milletinin iyi bir milli haslete sahip olduğunu belirterek, "Anadolu topraklarını yurt edinmemizi, üç kıtada ecdadın hükümran olmasını sağlayan şey, gaza ruhumuzdur. Yani iyiliği, güzelliği, insanlığı, adaleti sadece kendimiz için değil, bütün dünyaya yayabilme mücadelesi ve onun ortaya çıkarmış olduğu büyük bir gayret ve büyük bir kahramanlıktır. Onun için şehitlerimiz aslında tarihimizin, milli bilinç ve milli kimliğimizin, milli hafızamızın şahitleridir. Şehit olmak, aslında bu şehadetin de bir parçası olmak demektir. Bütün şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz." diye konuştu.

Bu milletin önemli bir değeri olan şehitlerin, kıyamete kadar unutulmayacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Gazilerimiz, ‘Şehit olamadım.' diye üzülen gençlerimiz, insanlarımızdır. Bu millet böyle olduğu müddetçe sizi temin ederim ki kıyamete kadar bu milletin sırtını kimse yere getiremeyecektir, bu milleti kimse yenemeyecektir." ifadelerini kullandı.

"İÇ KALEYİ TAHKİM ETMEK DURUMUNDAYIZ"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, uzun yıllar terörle mücadele edildiğini hatırlatarak, bu mücadelede terör örgütlerinin arkasında yabancı güçlerin ve devletlerin desteklerinin olduğunu ve bu terör örgütlerine her türlü desteğin sağlandığını bildiklerini söyledi.

Şu anda dünyada yeni bir döneme girildiğine, bu dönemin çok büyük gelişmelere gebe olduğuna; yeni birtakım türbülansların ortaya çıkacağına dikkati çeken Kurtulmuş, "Özellikle bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada; kuzeyde Rusya-Ukrayna Savaşı, güneyde İsrail'in yayılmacı politikaları, bir tarafta Kafkaslar bir tarafta Doğu Akdeniz, böyle bir coğrafyada Türkiye'nin güçlü olmaktan, ayakları yere sağlam bir şekilde basmaktan başka bir şansı yoktur. Bütün bu müktesebatımız, milli birikimimiz içerisinde bundan sonraki dönemde inanın ki dünyanın en çok itibarlı ülkelerinden birisi Türkiye'miz olacaktır. Bu yolda yürümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. REKLAM "Güçlü olmak için öncelikle kendi aramızdaki ihtilafları bir tarafa bırakmak, kendi içimize birilerinin fitne sokmasının önüne geçmek; birliği, beraberliği temin etmek, kısacası iç kaleyi tahkim etmek durumundayız." diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çerçevede 85 milyon milletimizin, nasıl Çanakkale şehitliğine gittiğinizde Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Acem'i ve sadece 780 bin kilometrekarelik Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından değil, aynı zamanda geniş gönül coğrafyamızdan da insanların var olduğu, hep birlikte millet olarak var olduğumuz o mücadele verildiyse, bugün de bu memlekette her birimizin eşit olarak, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz bir Türkiye'yi inşa etmek boynumuzun borcudur ve şehitlerimize karşı da bir vefa borcumuzdur. Türkiye'de hiçbir kimsenin kendisini ötekileşmiş hissetmediği, herkesin milli kimlik ve hafıza içerisinde aynı potada bir araya geldiği bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız." "DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE OLMA HEDEFİ İÇİN YOLUNA DEVAM EDECEK" Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin içinin karıştırılmasını önlemenin tek yolunun, birlik ve kardeşliği diriltmek olduğunu ifade ederek, Çanakkale şehitliğinde yatanları Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi diye ayırmak nasıl mümkün değilse, bugün de ülkedeki 85 milyon yurttaşı bir diğerinden ayırmanın mümkün olmadığı bir Türkiye'yi kurmanın boyunlarının borcu olduğunu belirtti. REKLAM Türkiye'nin, güçlü Türkiye istikametinde; eğitimde, kültürde, sanatta, sanayide, teknolojide, uluslararası alanda, diplomaside attığı bu adımları pekiştireceğini, içeride de terörsüz bir Türkiye olarak daha güçlü bir Türkiye olma hedefi için yoluna devam edeceğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye hepimizin ortak bir hedefidir. Ümit ediyorum, hiçbir şekilde herhangi bir provokasyona mahal vermeksizin, hiçbir şekilde bu işin suistimal edilmesine fırsat vermeksizin güçlü bir şekilde bu süreci tamamlayacağız ve artık 40 yılımıza mal olan, 40 bine yakın insanımızın hayattan koparılmasına neden olan; sizlerin, ciğerpareniz, evlatlarınız, eşleriniz, çocuklarınızı hayattan koparmış olan bu terör belasını, terör fitnesini Allah'ın izniyle tarihin çöplüğüne atacağız. Böylece bir daha Türkiye topraklarında, hatta ve hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim, yakın coğrafyamızda terör örgütleri üzerinden birilerinin baronluk yapmasına fırsat vermeyeceğiz." Kurtulmuş, kardeşliği tesis etmenin Türkiye için zor olmadığını, Türk halkının kardeşliğinin tarihi olduğunu ve bin yıldır bu topraklarda devam ettiğini söyledi. REKLAM "ALLAH'IN İZNİYLE BİR OLACAĞIZ, BERABER OLACAĞIZ, İRİ OLACAĞIZ" Sultan Alparslan'ın, Sultan Selahaddin'in ve Sultan Kılıçarslan'ın tarih boyunca bıraktığı milli mirasın bir parçası olan kardeşlik ateşinin sönmeyeceğini ve bunu kıyamete kadar bu topraklarda canlı tutacaklarını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Birlik ve beraberlik içerisinde onun bunun, elin adamının müdahale edemeyeceği bir şekilde Allah'ın izniyle bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız. Güçlü bir Türkiye olarak, sadece kurulan oyunları bozan bir Türkiye değil, şehitlerimizin bereketi hürmetine, bu mübarek gecede inanarak söylüyorum ki sadece oyunları bozan bir Türkiye değil, yeryüzünde bu milletin zihninden ve gönlünden geçen oyunu kuran bir Türkiye olacağız. Bunun için gayret sarf edeceğiz, boşa vakit harcamayacağız. Ecdadın bize bıraktığı mirasın, ecdadın bize bıraktığı yolun ayak izlerini sürerek takip edeceğiz. Kardeşlik ve beraberlik içerisinde kıyamete kadar inşallah bayrağımız asla yere inmeyecek, vatanımız asla bölünmeyecek, dostlarımız asla bizden ayrılmayacak ve hep beraber güçlü, büyük Türkiye yolunda devam edeceğiz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Allah hiçbirimize, bu memleketin hiçbir evladına milli bilinci ve milli hafızayı unutmayı nasip etmesin."