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TBMM Başkanı Yıldırım'dan tatilcilere trafik uyarısı

TBMM Başkanı Yıldırım, Erzincan'da sabah saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 aileden 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasının meydana geldiğini vurgulayarak, bayram tatili dönüşünde sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi. Yıldırım, "Yolların kralı yok, yolların kuralı var. Siz siz olun kurallara riayet edin" dedi

25.08.2018 - 17:50 | Güncelleme: AA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Son 2 yıldır özellikle başbakanlığım döneminde bu şer odaklarına, bölücü teröre, FETÖ hain örgütüne ve DEAŞ terör örgütüne karşı amansız mücadele başlattık. Hamdolsun bugün artık terör büyük oranda memleketimizin, milletimizin gündeminden çıktı." dedi.

Binali Yıldırım, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Bakacak köyü sakinleriyle buluştu.

Burada hemşehrilerine hitap eden Yıldırım, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Buralar bizim vatanımız, vatanımızın her köşesi bizim için mukaddes. Bu topraklar bize kolay vatan olmadı, her karışından şehitlerimizin kanı var. Bu ay yıldızlı bayrağımız kolay bu hale gelmedi, rengini şehitlerimizin kanından alıyor, hilali bağımsızlığımızın sembolü, yıldızı her bir şehidimizi temsil ediyor. Memleketimizde kardeşliğimizi, birliğimizi bozmaya çalışan her türlü şer odaklarına ve teröristlere karşı yoğun bir mücadele veriyoruz." diye konuştu.

"SİZİN GÜVENLİĞİNİZ ÜLKENİN GÜVENLİĞİDİR"

Yıldırım, teröre karşı özellikle son iki yıldır yoğun mücadele verildiğini vurgulayarak, "Son 2 yıldır özellikle başbakanlığım döneminde bu şer odaklarına, bölücü teröre, FETÖ hain örgütüne ve DEAŞ terör örgütüne karşı amansız mücadele başlattık. Hamdolsun bugün artık terör büyük oranda memleketimizin, milletimizin gündeminden çıktı. Buralara artık bayramlarda, tatillerde rahatça geliyorsunuz. Amacımız bu toprakların sadece şehirleri, ilçeleri değil köyleri, yaylaları, her tarafının gece gündüz şenlenmesi, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin buraya gelip, rahatça vakit geçirmesidir. Bunun için güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız, muhtarlarımız, devletimiz büyük bir gayret gösteriyor. Hamdolsun. Sizin güvenliğiniz, ülkenin güvenliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekilliği döneminde Refahiye ilçesine bağlı Mendeme Çukuru'na gitmek istediğini belirten Yıldırım, başından geçen bir anıyı paylaştı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bundan 7-8 sene önce ben yine buralara geldim, o zaman milletvekiliydim. Erzincan'da şu Mendeme Çukuru var oralara gideceğim. 'Efendim dediler oralara gitmeyelim. Güvenlik sorunu var.' Jandarma komutanı 'Tehlikeli oraya gitmeyin efendim' dedi. 'Peki kardeşim benim gitmediğim yere vatandaşı sen nasıl gönderiyorsun' dedim. Önce ben gideceğim, vatandaşın da özgüveni artacak ona göre. Eğer biz ürkek davranırsak, korkak davranırsak, terörün tam da istediğini yapmış oluruz. Terörü, teröristi bizim korkutmamız lazım. Terör milleti korkutamaz." diye konuştu.

Vatana sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Yıldırım, "Bu toprakların sahibi, bu ay yıldızlı bayrak için yere düşen şehit olan ecdadımızdır. Bu topraklar bize emanettir, bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız." dedi.

"İYİCE DİNLENİN, UYKUNUZU ALIN" 

TBMM Başkanı Yıldırım, Erzincan'da sabah saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 aileden 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasının meydana geldiğini vurgulayarak, bayram tatili dönüşünde sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Sürücüleri yorgun yola çıkmamaları konusunda uyaran Yıldırım, "İstanbul'a, Ankara'ya, oraya buraya gidecekler var. Sizden istirhamım aman sakin olun, iyice dinlenin, uykunuzu alın ondan sonra yola çıkın. Yolların kralı yok, yolların kuralı var. Siz siz olun kurallara riayet edin, biz sizin sevdiklerinize ulaşmanızı istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım'a, Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir de eşlik etti.

 

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