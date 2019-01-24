Çin ve İran’ı kapsayan gezi dönüşü uçaktaki sohbetimizde milletvekillerinin de yerel seçimde aday olduklarında istifa etmediklerini anımsatmıştı.



Buna karşın aday olması halinde TBMM Başkanlığından istifa edip etmeme konusunda net bir görüş beyan etmemişti.



Buna neden henüz adaylığının o tarihte belli olmamasıydı.



Sonrasında istifa konusu dallandı budaklandı, liderlerin, partilerin tartışma konusuna dönüştü.



Oldukça açık yazıyor olduğu, kanunların Anayasa’ya aykırı olmayacağı hatırlatıldı, tartışmasının yersiz olduğu hukuk bilen hukukçular tarafından da iletildi.



Ancak diğer görüş ağır bastı…



Sonuçta TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul projeleri, neleri yapıp yapmayacağından çok, istifa edip etmeyeceği konusu öne çıktı.



Uzun yıllara yayılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki görev dönemi yerine, istifa etmemesi halinde seçimin ertelenip ertelenmeyeceğine odaklanıldı.



Her mahallesini sokağını bildiği İstanbul yerine Ankara’daki mesele tartışıldı.



Muhalefet de iyi taktik güttü, istifa konusunun kendi sahaları dışında sürekli gündemde kalmasının üslubunu geliştirdi.



Anladığım kadarıyla istifa konusu Yıldırım ve çevresindekilere de gına getirmiş.

İstanbul'a yaptıklarını, yapacaklarını anlatacağına konunun dönüp dolaşıp sürekli istifaya gelmesi hayıflanmalara yol açmış.

Güvenilir kaynakların aktardığına göre karar verilmiş. Tam tarih verilmedi ama muhtemel ki aday listeleri teslim edilmesinden çok daha önce Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı’ndan istifası gerçekleşecek ve içinde bulunulan patinajdan çıkılacak...



Seçime odaklanılacak.