Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika TBMM'de bayram öncesi yoğun gündem | Son dakika haberleri

        TBMM'de bayram öncesi yoğun gündem

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Kurban Bayramı tatili öncesi yoğun gündemle toplanacak. AK Parti milletvekillerince hazırlanan Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi ile yargı alanında düzenlemeler içeren, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen teklifin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Genel Kurul'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine de devam edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 09:16 Güncelleme: 10.06.2024 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM'de bayram öncesi yoğun gündem
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Haftalık çalışmasına 11 Haziran Salı günü başlayacak Genel Kurul, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek.

        Teklife göre, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran, bu örgütlerin propagandasını yapan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilerek TSK ile ilişiği kesilecek.

        Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, bakanlığın internet sayfasından yapılacak.

        REKLAM

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine, şehitlerin anne ve babaları da üye olabilecek.

        Sözleşmeli erbaş ve erler, mesai sonrası görev yerlerinden ayrılırken, mesaiye gidiş ve gelişlerinde subay ve astsubay servislerini kullanabilecek.

        1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası Yüksek Askeri Şura kararı ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak.

        Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıklarında görevli sözleşmeli erbaş ve erlere aylık ücretleri, yapmakta oldukları iş güçlüğü ve iş riski açısından yüzde 5 artırımlı olarak ödenecek.

        KOMİSYON GÜNDEMLERİ

        Ayrıca TBMM İhtisas Komisyonları da toplanarak gündem konularını ele alacak.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının çalışmaları hakkında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu bilgilendirecek.

        REKLAM

        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, akademisyenleri dinlemeye devam edecek. Komisyonda, Gümüşhane Üniversitesi jeoloji, jeofizik ve maden mühendisliği bölümlerinin öğretim üyeleri sunum yapacak.

        Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon ise Kamu Denetçiliği Kurumunun "2023 Yıllık Raporu"na ilişkin Alt Komisyon Raporu'nu ele alacak.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna "hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi" hakkında bilgi verecek.

        ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ VE MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KANUN TEKLİFİ

        AK Parti milletvekillerince hazırlanan Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi ile yargı alanında düzenlemeler içeren, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen teklifin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

        SİYASİ PARTİLERİN GRUP TOPLANTILARI

        Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TBMM
        #meclis gündemi
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
        Güneş kremleri nasıl kullanılmalı, ne sıklıkta sürülmeli?
        Güneş kremleri nasıl kullanılmalı, ne sıklıkta sürülmeli?
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Alman devi Semih'in peşinde
        Alman devi Semih'in peşinde
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        İliç'te heyelan altında işçi kalmadı
        İliç'te heyelan altında işçi kalmadı
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor