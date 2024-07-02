Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem TBMM Dilekçe Komisyonu "akran zorbalığını" araştıracak

        TBMM Dilekçe Komisyonu "akran zorbalığını" araştıracak

        TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde, İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 17:57 Güncelleme: 02.07.2024 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Dilekçe Komisyonu "akran zorbalığını" araştıracak
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı.

        Karamık, komisyona 28. Yasama Dönemi'nde 1 Temmuz itibariyle toplam 9 bin 989 başvuru ulaştığını belirterek, "Bu başvuruların 8 bin 714'ü yani yüzde 90'ı e-dilekçe üzerinden yapılmıştır. 21 başkanlık divanı toplantısında, 9 bin 370 dilekçe hakkında, 4 bin 721 başkanlık divanı kararı alınmış, 21 cetvel halinde yayınlanmıştır. 74 dilekçe ise mevzuata uygun olmadığı ya da mükerrer olduğu gerekçesiyle işleme alınmamıştır." dedi.

        Komisyon çalışmalarının kapsamlı ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Karamık, komisyon kararlarının medyada görünürlüğünün ve toplumsal farkındalığın her geçen gün arttığına işaret etti.

        REKLAM

        Komisyonda, Isparta Eğirdir ilçesi Yeşilada Mahallesi'nde Koruma Amaçlı İmar Planı ile Isparta Sütçüler ilçesi Kasımlar köyündeki maden işletmelerine yönelik vatandaşların şikayetleri hakkında verilen kararlara ilişkin itirazlar görüşüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile Isparta Belediyesi yetkilileri komisyona bilgi verdi.

        Görüşmelerin ardından komisyonun, Yeşilada Mahallesi'nde ve Kasımlar köyünde yerinde inceleme yapması kararlaştırıldı.

        Karamık, ilkokula giden çocuğu akran zorbalığına maruz kalan bir vatandaşın yaptığı başvurunun değerlendirildiğini ve ilgililerden görüş alındığını kaydederek, bu konunun Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu'nda ele alınması gerektiği görüşüne vardıklarını bildirdi.

        CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, akran zorbalığı ile ilgili çok sayıda olay ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler olduğunu anlattı. Akran zorbalığının önüne geçmek için kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Kayışoğlu, "Şiddetin çok fazla yaygınlaştığını gözlemliyoruz. Çözüm üretmek lazım. Toplumun mutabık kaldığı şiddetin gerekçelerinden biri de yayınlanan diziler ve televizyon programları olduğu bir gerçek. Bununla ilgili bir şey yapılamıyor, sonuç elde edilecek çözümler üretilemedi." ifadelerini kullandı.

        DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, akran zorbalığında mağdur ve fail ayrımı olmadığına, tarafların ikisinin de mağdur olduğuna işaret ederek, "Akran zorbalığı değil aslında zorbalaştırılan akranlar. 12 yaşından küçük çocukların yaşadığı sıkıntıda, ceza mevzuatının suç görmediği bir konuda fail-mağdur ayrımına girmemiz söz konusu değil. Bu konuda duyarlılık yaratacak bir çalışma gerçekleştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü de akran zorbalığının sadece çocuklarla sınırlı kalmadığını ergenler arasında da görüldüğünü belirterek, "Liselerde de karşılaştığımız bir durum. Bütünsel anlamda değerlendirdiğimizde 3 sac ayağı var; veli ayağı, öğretmen ayağı ve çocuğun kendi psikolojisi açısından değerlendirirsek, komisyonun en değerli sosyal çıktısı olacaktır." dedi.

        Yapılan değerlendirmelerin ardından, TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu kurulmasına karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Fırsatçı emlakçıya ev sahibinden tokat gibi cevap: Yazışmaları ifşa ederek şikayetçi oldu
        Fırsatçı emlakçıya ev sahibinden tokat gibi cevap: Yazışmaları ifşa ederek şikayetçi oldu
        Kötü koku ihbarından ceset çıktı! Eve giren sağlık ekibi fenalaştı
        Kötü koku ihbarından ceset çıktı! Eve giren sağlık ekibi fenalaştı
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Hindistan'da izdiham faciası: 107 ölü
        Hindistan'da izdiham faciası: 107 ölü
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti