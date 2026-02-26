Canlı
        Haberler Gündem TBMM Genel Kurulu'nda, 'Milli Parklar Kanunu Teklifi’nin 5 maddesi daha kabul edildi

        Milli Parklar Kanunu Teklifi’nin 5 maddesi daha kabul edildi

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5 maddesi daha kabul edildi

        Giriş: 26.02.2026 - 00:26
        Milli Parklar Kanunu Teklifi'nin 5 maddesi daha kabul edildi
        TBMM Genel Kurulu, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık konuşmalar, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeleri ve siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sunduğu önergelerin ardından teklife geçildi. Yapılan görüşmelerle teklifin 5 maddesi daha kabul edildi.

        Kabul edilen maddelere göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü yerlerde görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye miktarını 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. İşletmelerin faaliyet alanları, gelirleri, giderleri ve denetimi ile diğer hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak genel müdürlükçe çıkarılacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kamu tüzel kişiliğini haiz özel bütçeli bağlı kuruluş olarak yapılandırılması nedeniyle gelirleri de düzenleniyor. Milli parklarda, tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerini bozanlara, yaban hayatı tahrip edenlere, tabii dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatma yapanlara, var olan ağaçların, bitki örtüsünün yanması, her ne sebeple olursa olsun kesilmesi, sökülmesi, boğulması, budanması sonunda oluşacak açıklıkların ve arazinin çeşitli şekillerde düzeltilmesi suretiyle elde edilecek sahaların işgali, kullanılması, bu yerlere her türlü yapı ve tesis yapılması suçlarına bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

        MİLLİ PARKLARA GELEN ZİYARETÇİLERE UYGULANACAK ÜCRETİ DOĞA KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ BELİRLEYECEK

        Diğer taraftan teklifle; Milli parklara gelen ziyaretçilere uygulanacak ücreti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü belirleyecek. Giriş ücretini ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından giriş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası verilecek. Tahsil edilen idari para cezalarının yüzde 25'i Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne, yüzde 75'i genel bütçeye gelir kaydedilecek.

        GENEL KURUL KAPANDI

        Teklifin 5 maddesinin daha kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi 26 Şubat Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.

        Fotoğraf: DHA

