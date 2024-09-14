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        Haberler Bilgi Gündem TBMM ne zaman açılıyor, tatil ne zaman bitiyor? Yeni Meclis döneminde hangi konular gündemde olacak?

        TBMM ne zaman açılıyor, tatil ne zaman bitiyor? Yeni Meclis döneminde hangi konular gündemde olacak?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi, 30 Temmuz'da senelik tatiline girdi. Meclisin açılmasına geri sayım başlarken, yeni Meclis döneminin gündem başlıkları da belirlendi. TBMM açıldığında gündeminde Öğretmenlik Meslek Kanunu, sözleşmeli öğretmenlere kadro, arabuluculuk düzenlemesi ve 9. Yargı Paketi gibi birçok konu yer alacak. Peki, Meclis ne zaman açılıyor, tatil ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 15:54 Güncelleme: 14.09.2024 - 15:54
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        1

        Türkiye Millet Meclisi, 30 Temmuz günü tatile girdi. Yeni Meclis döneminin ne zaman başlayacağı merak edilirken, bu sene Meclisin gündeminde yer alacak konu başlıkları da belirlendi; Meclis yeni döneme bir hayli yoğun bir program ile başlayacak. Peki, TBMM ne zaman açılıyor, tatil ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        2

        2024 TBMM NE ZAMAN AÇILIYOR?

        TBMM'nin, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.

        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tatil süresince bazı ihtisas komisyonları çalışmalarına devam edecek, Meclis açık olacak. Ancak Genel Kurul çalışmaları yapılmayacak.

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        9. YARGI PAKETİ

        Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

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        ARABULUCULUKTA YENİ DÖNEM

        Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

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        SAHİPSİZ ARAÇLARIN SATIŞ USULÜ YENİDEN BELİRLENECEK

        Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

        6

        ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUN TEKLİFİ

        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifine göre de Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisince verilecek.

        Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ödeme yapılacak.

        7

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE KADRO YOLU AÇILIYOR

        Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek.

        Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kabul etme, bulundurma, kullanma suçları ile hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.

        8

        ÖĞRETMENE KARŞI İŞLENEN SUÇ CEZALARI ARTACAK

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarının işlenmesi halinde cezalar yarı oranında artırılacak ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

        Görevde olan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olma şartı dışındaki koşulları sağlayanlar başöğretmen ünvanı için başvurabilecek.

        9

        TÜKETİCİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK TEKLİF

        Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine imkan sağlanacak.

        10

        Doğrudan satış sistemine ilişkin hususlar düzenlenerek, tarafların hak ve yükümlülükleri belirgin hale getirilecek. Uzlaşma müessesesinin ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin hükümler için de uygulanmasına imkan tanınacak.

        Yurt içinde yerleşik pazar yerlerinin rekabet gücünün artırılarak yurt dışı menşeli pazar yerlerine karşı korunması, istihdam seviyesinin artırılması ve ihracat artışına hız kazandırılarak daha çok işletmenin ihracata yönelmesinin sağlanması amacıyla destekleyici tedbirler alınacak.

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