Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika TBMM tatile girdi: Yeni yasama yılında yoğun mesai | Son dakika haberleri

        TBMM tatile girdi: Yeni yasama yılında yoğun mesai

        TBMM Genel Kurulu, tatile girdi. 1 Ekim'de çalışmaya başlayacak olan Genel Kurulu, yeni yasama yılında yine yoğun bir mesai bekliyor. Meclis, ilk olarak Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ile 9. Yargı Paketi'ni ele alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni yasama yılında yoğun mesai
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilerek yasalaşmasının ardından alınan karar gereğince 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tatil süresince bazı ihtisas komisyonları çalışmalarına devam edecek, Meclis açık olacak. Ancak Genel Kurul çalışmaları yapılmayacak.

        TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışıyla 1 Ekim'de çalışmalarına yeniden başlayacak. Yeni yasama yılı, gerçekleştirilecek törenle açılacak.

        Genel Kurul, 1 Ekim'de yeni yasama yılına Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ve 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleriyle başlayacak.

        REKLAM

        Ayrıca, Meclis tatile girmeden önce TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de Genel Kurul gündemine alınacak.

        Yeni yasama yılında Genel Kurul, Meclis Başkanlığına sunulacak farklı alanlarda çeşitli düzenlemeleri içeren yeni kanun tekliflerini ele alacak, uluslararası anlaşmalara yönelik kanun tekliflerini görüşecek.

        Genel Kurulun, ilk olarak ele alması beklenen tekliflerdeki düzenlemeler şöyle:

        9. YARGI PAKETİ

        Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

        Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

        REKLAM

        Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

        ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUN TEKLİFİ

        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifine göre de Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisince verilecek.

        Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ödeme yapılacak.

        Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek.

        Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kabul etme, bulundurma, kullanma suçları ile hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.

        REKLAM

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarının işlenmesi halinde cezalar yarı oranında artırılacak ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

        Görevde olan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olma şartı dışındaki koşulları sağlayanlar başöğretmen ünvanı için başvurabilecek.

        TÜKETİCİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK TEKLİF

        Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine imkan sağlanacak.

        Doğrudan satış sistemine ilişkin hususlar düzenlenerek, tarafların hak ve yükümlülükleri belirgin hale getirilecek. Uzlaşma müessesesinin ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin hükümler için de uygulanmasına imkan tanınacak.

        Yurt içinde yerleşik pazar yerlerinin rekabet gücünün artırılarak yurt dışı menşeli pazar yerlerine karşı korunması, istihdam seviyesinin artırılması ve ihracat artışına hız kazandırılarak daha çok işletmenin ihracata yönelmesinin sağlanması amacıyla destekleyici tedbirler alınacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TBMM
        #Genel Kurul
        #yasa
        #gündem
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        Kendinizi tutamıyorsanız: İşte aşırı yeme sorununun sebebi!
        Kendinizi tutamıyorsanız: İşte aşırı yeme sorununun sebebi!
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar!
        Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar!
        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık itirafçı oldu
        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık itirafçı oldu
        Venezuela'da tansiyon yükseldi
        Venezuela'da tansiyon yükseldi
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        Haniye suikastında neler yaşandı?