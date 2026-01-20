TBMM, Türk Donanmasının Aden Körfezi ve çevresindeki görev süresini 1 yıl uzattı
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türk deniz unsurları, Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde korsanlıkla mücadele, seyrüsefer güvenliği ve Türk bayraklı gemilerin korunması görevlerini sürdürecek
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.
