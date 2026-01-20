TBMM, Türk Donanmasının Aden Körfezi ve çevresindeki görev süresini 1 yıl uzattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sanatçının ortaya koyduğu her eser, aslında binlerce yıllık tarihin, kültürün ve elbette yaşanılan coğrafyanın bir özetidir. Anadolu deyim neredeyse bir açık hava müzesidir. Hangi ilimize hangi yöremize giderseniz gidin orada muhakkak sanata gönül vermiş ustalarla sanatçılarla karşılaşırsınız. Tarihin ve kültürün sanatkar bir kalbe nasıl tesir ettiğini bir bakışta anlarsınız. Sanatta köklü bir birikime sahibiz. Bizim inancımızda her insan bir hazine hükmündedir. Medeniyetimizin odak ve hareket noktası insandır. Şehircilik felsefemizin mimarı insandır. Sanat bizim için hakikate doğru yönelen bir yolculuktur. Gerçek sanatçı ve usta bu hakikatin izini süren yaşayan bir hazinedir. Bir millet maddi unsurlara dayalı gücünü zaman zaman yitirebilir. Ama dilini, kültürünü kaybetmediği müddetçe tarihten silinmez. Bugün itibarıyla Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine kaydettirdiği 32 kültürel değeriyle 185 ülke arasında en çok kültürel miras kaydettiren ikinci ülke konumundadır. Halihazırda kültürel miras ulusal envanterimizde 368 kültürel değerimiz, yerel düzeyde ise tam 1707 kaydımız bulunmaktadır. Bunlar, kültür hazinemizin zenginliğini göstermesi bakımından önemli rakamlardır. Güçlü ve mahir bir milletiz ancak bizim olan değerleri bugünün gençlerine anlatmakta zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Dijitalleşme ve modern kültür endüstrisi bir takım sorunlara yol açıyor. Zihin tembelliğini de beraberinde getiriyor. Arkeolojik kazılardan restorasyon faaliyetlerine, gece müzeciliği uygulamasından kaçakçılıkla mücadeleye kültür varlıklarımızı hem muhafaza hem de ihya ediyoruz. Son 23 yılda yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık."