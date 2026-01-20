Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem TBMM, Türk Donanmasının Aden Körfezi ve çevresindeki görev süresini 1 yıl uzattı

        TBMM, Türk Donanmasının Aden Körfezi ve çevresindeki görev süresini 1 yıl uzattı

        Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türk deniz unsurları, Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde korsanlıkla mücadele, seyrüsefer güvenliği ve Türk bayraklı gemilerin korunması görevlerini sürdürecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 20.01.2026 - 20:05 Güncelleme: 20.01.2026 - 20:06
        TSK'nın Aden Körfezi görevi uzatıldı
        Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.

        Ayrıntılar gelecek...

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sanatçının ortaya koyduğu her eser, a...
