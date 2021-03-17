TBMM TV canlı yayın sayfası bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bugün TBMM Genel Kurulu hareketli günlerinden birini yaşıyor.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı okunacak. Kararın okunmasıyla birlikte Gergerlioğlu'nun vekilliği düşecek.
Gergerlioğlu, kararın okunmasının ardından TBMM'yi terk etmeyeceğini ve zorla çıkarılmak istenilirse de direneceğini söyledi. Yaşanan gelişmeler siyaset gündemini takip edenler tarafından yakından izleniyor.
Gelişmeleri canlı olarak takip etmek isteyenler ise TBMM Canlı yayın sayfasını merak edip araştırıyor. İşte TBMM TV "TBMM Genel Kurulu canlı izle" sayfası...
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