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        Haberler Gündem Politika Son dakika: TBMM'ye "Fenerbahçe'nin saha dizilişinin değiştirilmesi" başvurusu

        TBMM'ye "Fenerbahçe'nin saha dizilişinin değiştirilmesi" başvurusu

        TBMM Dilekçe Komisyonuna vatandaşlar tarafından yüzlerce ilginç başvuru yapıldı. Başvurular arasında Fenerbahçe'nin diziliş taktiğinin değiştirilmesinden tüm vatandaşlara belirli süreli memur olma hakkı tanınmasına, evliliklerin 10 yılda bir yenilenmesinden fahiş kira artışı isteyen ev sahiplerine 5 yıl elektrik, su ve doğal gaz aboneliğinden men cezası verilmesine kadar birbirinden dikkat çekici talepler yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:21 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:27
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        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
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        TBMM Dilekçe Komisyonuna Fenerbahçe'nin diziliş taktiğinin değiştirilmesinden ülkedeki tüm vatandaşlara belirli süreli memur olma hakkının tanınmasına, evliliklerin 10 yılda bir yenilenmesinden fahiş kira artışı talep eden ev sahiplerine elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerinden 5 yıl men cezası verilmesine kadar yüzlerce ilginç başvuru yapıldı.

        Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna 15 Mayıs-22 Ağustos 2023 arasında 1154 başvuru yapıldı. Komisyona kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 245 olurken, erkekler 909 dilekçe gönderdi.

        Vatandaşlar Dilekçe Komisyonuna başvururken ağırlıklı olarak elektronik posta yolunu tercih etti. Başvuruların 1027'si elektronik posta, 70'i posta, geri kalanı ise elden, faks, milletvekilleriyle ulaştırmak gibi yollardan gerçekleşti. Başvuruların yüzde 88,99'u e-dilekçe üzerinden, yüzde 6,07'si posta yoluyla yapıldı.

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        Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği 5 toplantıda 918 dilekçe hakkında karar aldı, 18 dilekçe ise mevzuata uygun olmaması ya da mükerrer olması sebebiyle işlemden kaldırıldı. Diğer dilekçelerin incelemesi devam ediyor.

        Komisyon, yeni bir kanun veya bir kanun değişikliğini gerektiren başvurulardan kanun olarak düzenlenmelerinde toplumsal yarar görülenlerin birer örneğini TBMM Başkanlığına ve bilgi için Cumhurbaşkanlığına gönderiyor. Kanun teklifi gerektiren tüm kararlar da milletvekillerine dağıtılıyor. Vatandaşlardan gelen yeni yasal düzenleme taleplerinden ve değiştirilmesi istenen kanunlardan TBMM üyelerinin tamamı da haberdar ediliyor.

        Komisyonun yetki ve görev alanına girmeyen dilekçelerle ilgili herhangi bir işlem yapılmazken, bazı talep ve şikayetlere ilişkin başvuru sahiplerine ilgili kanun, yönetmelik ve kuruma yapılmış başvuruların süreçleriyle ilgili bilgi veriliyor.

        İLGİNÇ DİLEKÇELER

        Komisyona gelen dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı.

        Konya'da yaşayan bir kişi, 2 Haziran'da Komisyona başvurarak Trendyol Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin sahaya diziliş taktiğinin değiştirilmesini istedi.

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        TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanının incelemesi sonucunda dilekçeye verilen yanıtta, söz konusu talebin Dilekçe Komisyonunun yetki ve görev alanına girmediği belirtilerek, "3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğü'nün 116'ncı maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi." ifadesi kullanıldı.

        Başvurular arasında artan konut kiraları ve satış fiyatlarından şikayet eden vatandaşların da çok sayıda talebi bulunuyor. Piyasadaki fiyat artışlarına müdahale edilmesine yönelik kanuni düzenleme talebi içeren dilekçeler arasında, "fahiş kira artışı talep edip kiracılarını çıkaran ev sahiplerine elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerinden 5 yıl men cezası verilmesi" talebi de yer alıyor.

        Bazı vatandaşlar LGBT propagandasına karşı kamu kurumlarının koordineli olarak mücadele etmesini ve eşcinselliğin hukuk alanında suç olarak yer almasını talep etti.

        CEM YILMAZ'IN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖSTERİ DÜZENLEMESİ TALEBİ

        Komisyona gelen bazı dilekçelerin konuları şöyle:

        "Engelli vatandaşlar için askeri kurum kurulması, olası bir savaş durumunda görev alacak olanlara temel askerlik eğitimi verilmesi, ülkedeki tüm vatandaşlara belirli süreli memur olma hakkının tanınması, bankacılık sektöründe çalışanlara yıpranma payı verilmesi, bedelli askerlik ücretinin düşürülmesi, uzaktan eğitim içeriğine AFAD eğitimlerinin eklenmesi, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2022-2023 Spor Toto Sezonu Kadınlar 2. Ligi'nde şampiyon olan sporcuların takdir edilmesi, sanatçı Cem Yılmaz'ın Selçuk Üniversitesi'nde gösteri düzenlemesi, İstanbul'un fethinin ulusal bayram ilan edilmesi, evliliklerde zaman içinde yaşanan yıpranma sebebi ve kaybetme korkusu ile eşlerin birbirini önemsemesi amacıyla her 10 yılda bir evliliklerin düşerek tazelenmesi veya ayrılığın sorunsuz yaşanması için kanun değişikliği yapılması."

        Türbelerde bulunan mezarların boş olup olmadığı ile türbelerle ilişkilendirilen kişilere ait olup olmadığının tespit edilmesi, 20 yıl ve üzeri evli kalan ev kadınlarına emeklilik hakkı verilmesi, televizyon yayınlarına müstehcenlik kısıtlaması getirilmesi, banka faizlerinin düşürülmesi, idam cezasının getirilmesi, yaz mevsiminde tatil için ilçelere geçici olarak yerleşenlerden ek harç ve ek vergi alınmasına yönelik kanuni düzenleme yapılması talepleri de dikkat çeken başvurular arasında yer aldı.

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        #TBMM Dilekçe Komisyonu
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