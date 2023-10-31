TCDD 114 işçi alımı yapıyor! 2023 TCDD işçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler?

TCDD 114 işçi alımı yapıyor! 2023 TCDD işçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler?

2 Şurada Paylaş!









TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ

Alımlarda 13 kaynakçı için KPSS şartı bulunuyor. 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni-motor ve makine personeli için ise KPSS şartı aranmayacak. İş gücü taleplerine ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) 30 Ekim-3 Kasım döneminde yayımlanacak.