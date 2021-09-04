Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

TCDD'de bayrak değişimi

TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile Uygun'un yerine Abdülkerim Murat Atik atandı

TCDD'de bayrak değişimi
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yönetiminde üst düzey değişiklik yaşandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile, TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alındı.

Uygun'un yerine TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Abdülkerim Murat Atik'in atandığı açıklandı.

Resmi Gazete'de yer alan açıklamada, "233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ıncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamenin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdülkerim Murat Atik atanmıştır" ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur
İŞ-YAŞAM 'Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur'
EKK toplantılarında Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ele alındı
İŞ-YAŞAM Erken uyarı alt yapısı bu ay tamamlanacak
SPK'dan 'foreks' uyarısı
İŞ-YAŞAM SPK'dan 'foreks' uyarısı
İş Bankası Maximum Kart’ın 20'inci yılını kutluyor
İŞ-YAŞAM 'Maximum' 20 yaşına girdi
Türk tekstil sektöründen 8,2 milyar dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAM Türk tekstil sektöründen 8,2 milyar dolarlık ihracat
İstanbul Portföy'den spor medyası yatırımı
İŞ-YAŞAM İstanbul Portföy'den spor medyası yatırımı
ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında yükseldi
İŞ-YAŞAM İstihdam artışı beklentilerin altında
Bakan Elvan, Özbekistan'da İslam Kalkınma Bankası yönetimiyle bir araya geldi:
İŞ-YAŞAM Bakan Elvan İKB yönetimiyle görüştü
Aşısız yolculara trende PCR zorunluluğu
İŞ-YAŞAM Aşısız yolculara trende PCR zorunluluğu
Bakan Varank: Yatırımlarla bölgemizi hak ettiği refaha kavuşturacağız
İŞ-YAŞAM 'Bölgemizi hak ettiği refaha kavuşturacağız'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.