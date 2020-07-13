AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu yüksek hızlı tren (YHT) Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya ve Ankara-Eskişehir arasında 2 ay boyunca sefer gerçekleştirecek.

Normalde 411 kapasiteye sahip YHT'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla seyrek oturma düzeni oluşturulacak. Bu nedenle trene 217 koltuk satışı yapılacak.

Giydirme uygulanmış YHT, ilk seferine Ankara-İstanbul arasında yarın saat 10.00'da çıkacak.

Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya arasında belirlenecek olan programa göre sefer yapacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, 2 ay boyunca 43 bin 370 kilometre yol yapacak ve 23 bin 920 yolcu taşıyacak.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce YHT'lerde Kovid-19'a karşı tüm tedbirler alınıyor. YHT'ler, her sefer öncesi detaylı bir şekilde temizleniyor ve dezenfekte ediliyor.