Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

TCDD, Doğu Afrika'yı Hint Okyanusu'na ulaştıracak demir yolu hattına "danışmanlık" hizmeti sunmaya talip

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tanzanya Demir Yolu Şirketi (TRC) tarafından inşaatı tamamlanmak üzere olan Dar Es Salaam-Morogoro Demir Yolu Hattı'na, danışmanlık hizmeti vermek için talip oldu. 1224 kilometrelik Dar Es Salaam-Morogoro Demir Yolu Hattı tamamlandığında, Uganda, Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Tanzanya birbirine bağlanacak

TCDD, Doğu Afrika'yı Hint Okyanusu'na ulaştıracak demir yolu hattına
AA

TCDD Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, TCDD Genel Müdürlüğü, söz konusu demir yolu hattı için "Standart Ekipmanlı Demir Yolu Hattının İşletme ve Bakımına Yönelik İşletme ve Bakım Kapasitesi Geliştirme Danışmanlık Hizmetlerinin Sağlanması" işi kapsamında düzenlenecek ihaleye katıldı.

İhalenin kazanılması halinde TCDD, 165 yıllık bilgi birikimi ve alanında uzmanlaşmış insan kaynağıyla Dar Es Salaam-Morogoro Demir Yolu Hattı'nda işletmecilik ve danışmanlık hizmeti verecek.

1224 kilometrelik hat tamamlandığında, Uganda, Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Tanzanya birbirine bağlanacak, Doğu Afrika Hint Okyanusu'na açılacak.

İlk etapta 3 yıl sürecek danışmanlık ve kapasite inşası işi ihalesine yönelik olarak TCDD, TRC personelinin belirlenmesi, işletme öncesi, işletme ve devir teslim aşamasının nasıl yürütüleceğine dair metodoloji ve iş planı hazırladı.

TCDD daha önce de iki demir yolu kuruluşu arasındaki potansiyel iş birliği alanları ve tecrübe paylaşımı kapsamında demir yolu alanında eğitim/danışmanlık, hizmeti vermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Koç Holding dünyanın en iyi işverenleri listesinde
İŞ-YAŞAM Koç Holding dünyanın en iyi işverenleri listesinde
İTO Başkanı Avdagiç: Konteynerde eski fiyatlar hayal
İŞ-YAŞAM Avdagiç: Konteynerde eski fiyatlar hayal
"Suya göre tarım" başladı, hem tasarruf hem verimlilik arttı
İŞ-YAŞAM "Suya göre tarım" başladı
Yaş meyve ve sebze ihracatında 2 milyar dolar barajı 9 ayda aşıldı
İŞ-YAŞAM 2 milyar dolar barajı aşıldı
Türksat yerel TV kanallarının 'uydudan yayın çıkma' hizmet bedelinde yüzde 50 indirim yapacak
İŞ-YAŞAM Türksat'tan yerel TV'lere yayın indirimi
Eylül ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAM Tarım-ÜFE eylülde arttı
Özel sektörün dış borcu 173.4 milyar dolar oldu
İŞ-YAŞAM Özel sektörün dış borcu 173.4 milyar dolar oldu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ihracatın geliştirilmesine yönelik toplantı yapıldı
İŞ-YAŞAM Külliye'de ihracat toplantısı
Enflasyonun nedeni üretmeden tüketmek
İŞ-YAŞAM Enflasyonun nedeni üretmeden tüketmek
G20 Maliye Bakanları, küresel kurumsal vergiye destek verdi
İŞ-YAŞAM G20 Maliye Bakanlarından küresel kurumsal vergiye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.