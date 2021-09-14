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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nda (TCDD) kısa sürede ikinci kez görev değişimi oldu. 4 Eylül’de Genel Müdür olarak atanan Abdülkerim Murat Atik, görevinden alındı. Atik’ten boşalan makam için Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş görevlendirildi.

Atik’ten önceki Genel Müdür Ali İhsan Uygun da görevine 20 Eylül 2019’da getirilmişti. Atik, 4 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Uygun’un yerine atanmıştı. Kararnamede şöyle denilmişti: "233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ıncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamenin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdülkerim Murat Atik atanmıştır.”