TREN TEŞKİL İŞÇİSİ NEDİR, GÖREVLERİ NELERDİR?



Tren Teşkil Memuru (Makasçı), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, işle ilgili emniyet tedbirleri alma, tren dizisi teşkil etme, trenin istasyona giriş ve çıkışını sağlama vb. işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.



Tren Teşkil işçisi, aşağıdaki görev tanımlarını içerisinde barındırmaktadır;



1) Görevi süresince, nöbetçi hareket memurundan izin almadan istasyondan ayrılmaz.



2) Görevlendirildikleri gar ve istasyonda, gerek trenlerin kabul ve gönderme işlemlerinin, gerek manevra hizmetlerinin mevzuata uygun ve emniyet içinde yapılması için azami dikkati gösterir, bu konuda gerekli önlemleri alır.



3) Trafik, manevra ve makas hizmetlerinde başkalarının ve kendisinin can güvenliği için yasa ve yönetmeliklerle konulmuş emniyet kurallarını bilir ve uygular.



4) Trenlerin sınıflarını, teşkiline ait tüm konuları ve kendi işyerindeki trenlerin orerde belirtilen kalkış ve varış saatlerini, önceden belirlenmiş kabul yollarını bilir.



5) Göreve başlamadan önce, nöbetten çıkan tren teşkil işçisi/ tren teşkil memurundan garın yol ve yük durumu ile gelecek veya komşu istasyonlarda bekleyen trenler hakkında bilgi alır.