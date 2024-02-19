Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem TCDD işçi alımı yapıyor! Kamu personeli alımı ilanı şartları nelerdir ve başvuru ne zaman?

        TCDD işçi alımı yapıyor! Sürekli işçi alımı şartları ve başvuru tarihi

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 95 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvuruları 19 Şubat itibarıyla başlayan ilanın detayları araştırılıyor. Bununla beraber Turgut Özal Üniversitesi, İçişleri Bakanlığı, Aksaray Üniversitesi de yakın zamanda çok sayıda personel alımı gerçekleştirecek. İşte, kamu personel alımı başvuru şartları ve tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 19:05 Güncelleme: 19.02.2024 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kamunun bazı kuruluşlarına yeni personel alımları gerçekleştiriliyor. TCDD, Turgut Özal Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi personel alımı başvuruları bugün başladı. İlerleyen günlerde de İçişleri Bakanlığı personel alımı gerçekleştirecek. İşte, kamu personeli alımı ilanı şartları ve başvuru tarihleri...

        2

        TCDD 95 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR

        TCDD belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcı ve 14 makine teknisyeni - motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 95 işçi alımı yapacak. İş gücü talepleri KPSS şartı aranmaksızın 19 Şubat 2024-23 Şubat 2024 tarihleri arasında ülke düzeyinde çalışma adresine göre İŞKUR’da yayımlanacak.

        İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 54 PERSONEL ALIYOR

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 54 sözleşmeli personel alacak. İlgili KPSS puanı ile alım yapılacak pozisyona başvurular 19 Şubat 2024 ile 4 Mart 2024 tarihleri arasında üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılarak alınacak.

        İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR

        Aksaray Üniversitesi'ne 10 sözleşmeli personel alacak. İlgili KPSS puanı ile alım yapılacak pozisyona başvurular 19 Şubat 2024 ile 5 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.

        İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 11 PERSONEL ALIMI YAPACAK

        İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 11 (on bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak. Adaylar; başvurularını 28 Şubat 2024-05 Mart 2024 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecek.

        İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Lübnan'a hava saldırısı
        Lübnan'a hava saldırısı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra