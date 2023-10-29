Milli Savunma Bakanlığı´na bağlı TCG Anadolu gemisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi. Gemideki törene üst düzey rütbeli askerler ile gemi personeli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajı okundu. Cumhuriyetin 100. yıl törenlerine ilişkin bilgilendirmeyi ise, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığına atanan Tuğamiral Gökçen Fırat yaptı.

Fırat, "Gemilerimiz geçişleri sırasında denizciliğe özgü bir selamlama şekli olan çimariva ile Vahdettin Köşkü'nde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızı selamlayacaktır . 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü denizde resmi geçit töreni Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu komutasında 100 gemi ve 24 helikopterin geçişiyle icra edilecektir. TCG Anadolu rehberliğinde yapılacak geçişe 21'i amiral olmak üzere bin 217 subay, 3 bin 826 astsubay, 2 bin 853 uzman erbaş ve er ile toplam 7 bin 896 personelimiz iştirak edecektir. TCG Anadolu'da sancak subayı olarak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ve Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız bulunmaktadır. Denizde resmi geçit tören 17.00'de TCG Anadolu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı çimariva ile selamlamasıyla başlayacaktır. " dedi. Tören 100. Yıl Marşı´nın okunmasıyla son buldu.