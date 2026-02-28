TCG Anadolu'da Türk Savunma Sanayii Fuarı

Wilhelminakade’de, Kop van Zuid bölgesine 26 Şubat'ta konuşlanan 232 metre uzunluğundaki TCG Anadolu'daki fuara Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Lahey Askeri Ateşesi Deniz Yarbay Umut Gökaslan, Hollanda Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Harold Liebregs ile çeşitli ülkelerin büyükelçileri, askeri ataşeleri ve STK temsilcileri katıldı.

Yetkililer, gemide sergilenen, Türk savunma sanayiince üretilen askeri araçlarla ilgili davetlilere bilgi verdi.

Fuarın ardından düzenlenen resepsiyonda konuşan Tümamiral Bilican, misafirleri ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.

"Bugün, Türkiye’nin savunma sanayiinin yenilikçiliğini, uzmanlığını ve güçlü kararlılığını en iyi şekilde görme fırsatı bulduk." diyen Bilican, fuarı dünyanın denizcilik merkezlerinden Rotterdam’da gerçekleştirmenin büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

Bilican, “Türkiye, yalnızca NATO içinde değil küresel ölçekte de önemli bir teknoloji ortağı haline gelmiştir. Bugün deniz kuvvetlerimize ait sistemlerin ve insansız hava araçlarımızın yüzde 80’inden fazlası yerli imkanlarla üretilmektedir. Bu durum, dikkatli bir stratejinin, akıllı planlamanın ve güçlü bir kararlılığın yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.

Bilican, aynı zamanda bunun NATO ittifakına da büyük katkı sağladığını vurgulayarak, “Sergiden resepsiyona geçerken sizleri aramıza katılmaya, başarılarımızı birlikte kutlamaya, fikir alışverişinde bulunmaya ve başarımızı destekleyen ortaklığımızı daha da güçlendirmeye davet ediyorum.” dedi.

"Bu gemi ve fırkateynler, büyük ölçüde Türk savunma sanayii ürünüdür"

Büyükelçi Yazgan da TCG savaş gemilerini Rotterdam’da ağırlamaktan büyük gurur ve onur duyduğunu dile getirerek, “Gururluyuz çünkü yaklaşık 30 yıl aradan sonra ilk kez bir Türk donanma gemisi, Hollanda’yı ziyaret ederek buraya demirlemiştir. Dünya siyasetinin ve jeopolitiğin oldukça belirsiz olduğu, geleceğin daha fazla dayanışma, güçlü savunma, güçlü ortaklıklar ve azalan bağımlılık gerektirdiği bir dönemdeyiz.” şeklinde konuştu.

Daha fazla dayanışma çağrısının yapıldığı bir ortamda "Steadfast Dart 2026"nın TCG gemilerinin katkılarıyla icra edilmiş olmasının ayrıca güven verdiğinin altını çizen Yazgan, “Atlantik’te ve Akdeniz’de çeşitli limanlara uğrayacaklar. NATO’nun kapsadığı alan ve NATO’nun anlamı tam da budur. Bunu anlamayan ülkeler, NATO’yu sahada ve eylem halinde görecektir.” değerlendirmesinde bulundu.