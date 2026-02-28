Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya TCG Anadolu'da Türk Savunma Sanayii Fuarı | Dış Haberler

        TCG Anadolu'da Türk Savunma Sanayii Fuarı düzenlendi

        NATO'nun "Steadfast Dart 2026" tatbikatı kapsamında Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda demirleyen Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Anadolu SİHA gemisinde Türk Savunma Sanayii Fuarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 01:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCG Anadolu'da Türk Savunma Sanayii Fuarı

        Wilhelminakade’de, Kop van Zuid bölgesine 26 Şubat'ta konuşlanan 232 metre uzunluğundaki TCG Anadolu'daki fuara Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Lahey Askeri Ateşesi Deniz Yarbay Umut Gökaslan, Hollanda Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Harold Liebregs ile çeşitli ülkelerin büyükelçileri, askeri ataşeleri ve STK temsilcileri katıldı.

        Yetkililer, gemide sergilenen, Türk savunma sanayiince üretilen askeri araçlarla ilgili davetlilere bilgi verdi.

        "Türkiye, yalnızca NATO içinde değil küresel ölçekte de önemli bir teknoloji ortağı haline gelmiştir"

        Fuarın ardından düzenlenen resepsiyonda konuşan Tümamiral Bilican, misafirleri ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.

        REKLAM

        "Bugün, Türkiye’nin savunma sanayiinin yenilikçiliğini, uzmanlığını ve güçlü kararlılığını en iyi şekilde görme fırsatı bulduk." diyen Bilican, fuarı dünyanın denizcilik merkezlerinden Rotterdam’da gerçekleştirmenin büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

        Bilican, “Türkiye, yalnızca NATO içinde değil küresel ölçekte de önemli bir teknoloji ortağı haline gelmiştir. Bugün deniz kuvvetlerimize ait sistemlerin ve insansız hava araçlarımızın yüzde 80’inden fazlası yerli imkanlarla üretilmektedir. Bu durum, dikkatli bir stratejinin, akıllı planlamanın ve güçlü bir kararlılığın yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.

        Bilican, aynı zamanda bunun NATO ittifakına da büyük katkı sağladığını vurgulayarak, “Sergiden resepsiyona geçerken sizleri aramıza katılmaya, başarılarımızı birlikte kutlamaya, fikir alışverişinde bulunmaya ve başarımızı destekleyen ortaklığımızı daha da güçlendirmeye davet ediyorum.” dedi.

        "Bu gemi ve fırkateynler, büyük ölçüde Türk savunma sanayii ürünüdür"

        Büyükelçi Yazgan da TCG savaş gemilerini Rotterdam’da ağırlamaktan büyük gurur ve onur duyduğunu dile getirerek, “Gururluyuz çünkü yaklaşık 30 yıl aradan sonra ilk kez bir Türk donanma gemisi, Hollanda’yı ziyaret ederek buraya demirlemiştir. Dünya siyasetinin ve jeopolitiğin oldukça belirsiz olduğu, geleceğin daha fazla dayanışma, güçlü savunma, güçlü ortaklıklar ve azalan bağımlılık gerektirdiği bir dönemdeyiz.” şeklinde konuştu.

        REKLAM

        Daha fazla dayanışma çağrısının yapıldığı bir ortamda "Steadfast Dart 2026"nın TCG gemilerinin katkılarıyla icra edilmiş olmasının ayrıca güven verdiğinin altını çizen Yazgan, “Atlantik’te ve Akdeniz’de çeşitli limanlara uğrayacaklar. NATO’nun kapsadığı alan ve NATO’nun anlamı tam da budur. Bunu anlamayan ülkeler, NATO’yu sahada ve eylem halinde görecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

        Yazgan, gemilerde belirli ölçüde Hollanda teknolojisinin kullanıldığına dikkati çekerek, “Ancak bu gemi ve fırkateynler, büyük ölçüde Türk savunma sanayii ürünüdür. Bunu gururla söylüyorum. Bu konuda mütevazı olmayacağım.” ifadelerini kullandı.

        Hollanda ile Türkiye arasındaki dostluk adına pasta kesilen resepsiyonda davetlilere ikramda bulunuldu.

        NATO'nun Hollanda'daki Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığının (JFC Brunssum), Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlediği "Steadfast Dart 2026" tatbikatında Türkiye'nin yerli ve milli üretim teçhizatı ve araçları da görücüye çıktı. Etkinliğe TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis gemilerinin yanı sıra 11 ülkeden 10 binden fazla askeri personel katılıyor.

        *Fotoğraflar: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da yağmur etkili oluyor

        İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Fatih'te de bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken bazıları şemsiye ile korunmaya çalıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        12 Dev Adam doludizgin!
        12 Dev Adam doludizgin!
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası