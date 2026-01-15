Habertürk
Habertürk
        TCMB 2026 Merkez Bankası toplantı takvimi: Merkez bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından, TCMB'nin alacağı yılın ilk faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, Ocak 2026 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 15.01.2026 - 15:29 Güncelleme: 17.01.2026 - 08:36
        Merkez bankası faiz kararı için geri sayım başladı. 2026 yılının ilk faiz kararını verecek olan TCMB'nin, faizi düşürüp düşürmeyeceği merak ediliyor. Peki Merkez bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2026 TCMB Merkez Bankası toplantı takvimi

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni yılın ilk toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek ve saat 14.00'te karar duyurulacak.

        PİYASA BEKLENTİLERİ NELER?

        Ekonomistler, Ocak toplantısında faizlerin 100 veya 200 baz puan düşürülebileceği yönünde tahminlerde bulunuyor.

        2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

        Merkez Bankası'nın 2026 yılı toplantı tarihleri şöyle belirlendi:

        22 Ocak 2026

        12 Mart 2026

        22 Nisan 2026

        11 Haziran 2026

        23 Temmuz 2026

        10 Eylül 2026

        22 Ekim 2026

        10 Aralık 2026

