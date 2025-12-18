TCMB: Aralıkta enflasyon öngörülenden düşük gelebilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, enflasyonun ana eğiliminin eylüldeki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilediği belirtilerek, "Ana eğilime ilişkin göstergeler, üç aylık ortalamalar bazında ise belirgin bir değişim sergilememiştir." ifadesi kullanıldı.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 11 Aralık toplantısına ilişkin özeti yayımlandı.

Özette, tüketici fiyatlarının kasımda yüzde 0,87 oranında yükseldiği, yıllık enflasyonun 1,80 puan düşüşle yüzde 31,07 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Yıllık tüketici enflasyonundaki gerilemeyi gıda fiyatlarının sürüklediği, gıda dışında kalan tüketici fiyatlarında yıllık enflasyonun görece yatay seyrettiği aktarılan özette, B endeksinin yıllık değişim oranı 0,35 puan düşerek yüzde 32,17’ye, C endeksinin yıllık değişim oranının da 0,40 puan azalışla yüzde 31,65'e gerilediği bildirildi.

Özette, "Yıllık enflasyona katkılar gıda ve alkolsüz içecekler, temel mallar ve hizmet gruplarında sırasıyla 1,61, 0,20 ve 0,17 puan azalırken, alkol-tütün-altın ve enerji gruplarında sırasıyla 0,10 ve 0,08 puan artmıştır. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle, tüketici fiyatlarının aylık artışı bir önceki aya kıyasla zayıflamıştır." denildi.

Kasımda tüketici enflasyonunun gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleştiği ifade edilen özette, şu değerlendirmelere yer verildi: "Son aylarda olumsuz seyreden gıda fiyatlarında kasım ayındaki düşüşte sebze ürünleri öncülüğünde işlenmemiş gıda alt grubu etkili olurken, işlenmiş gıdada aylık fiyat artışı yavaşlamıştır. Bu dönemde işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüzde 3,33'lük azalışta sebze (yüzde -9,52), yumurta (yüzde -8,38) ve beyaz et (yüzde -8,24) fiyatlarındaki gerilemelerin etkisi hissedilmiştir. İşlenmiş gıda grubu fiyatları ise bir önceki aya kıyasla yüzde 1,50 oranında artmış; et ürünleri (yüzde 5,17) ile katı-sıvı yağlar (yüzde 4,22) fiyat artışları ile öne çıkmıştır." Özette, hizmet fiyatlarının kasımda yüzde 1,46 artarken mevsimsel etkilerden arındırıldığında hizmet enflasyonundaki yatay seyrin korunduğu kaydedilerek, temel mal grubundaki aylık fiyat artışının kasımda görece ılımlı seyrettiği belirtildi. Öte yandan, enerji aylık enflasyonunun temelde ham petrol fiyat gelişmelerinden ayrışan motorin ürün fiyatlarının sürüklediği akaryakıt kalemine bağlı yükseldiği aktarılan özette, "Enflasyonun ana eğilimi, eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilemiştir. Ana eğilime ilişkin göstergeler, üç aylık ortalamalar bazında ise belirgin bir değişim sergilememiştir." denildi.

Özette, mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun, B endeksinde bir önceki aya kıyasla yatay seyrederken, C endeksinde arttığı kaydedilerek, enflasyonun B endeksini oluşturan gruplardan işlenmiş gıdada yavaşladığı, hizmet sektöründe yatay seyrettiği, temel mallarda ise bir miktar artış kaydettiğinin gözlendiği bildirildi. Dağılım ve model bazlı ana eğilim göstergelerinin de bir önceki aya kıyasla azaldığı vurgulanan özette, "Tahmin performansı görece daha iyi olan medyan enflasyonun aylık bazda yüzde 1,8'e gerilediği izlenmiştir. Kasım ayı itibarıyla son üç aylık dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış ortalama enflasyon temel mallarda (yüzde 1,19) sınırlı ölçüde yükselirken hizmet sektöründe (yüzde 2,89) bir önceki aya kıyasla yatay seyretmiştir." değerlendirmesine yer verildi. Özette, hizmet sektöründe hakim olan fiyatlama davranışının önemli ölçüde atalete ve şokların enflasyon üzerindeki etkilerinin uzun bir zamana yayılmasına neden olduğu belirtildi. Bu dinamiklerin, hizmet enflasyonunun mallara göre yüksek seyrine neden olduğuna işaret edilen özette, kasımda, yıllık enflasyonun kira ile haberleşme hizmetlerinde azalırken diğer gruplarda arttığı ifade edildi.

Özette, kira enflasyonunun aylık bazda yüzde 2,49 ile güç kaybetmeye devam ettiği, grup yıllık enflasyonunun yüzde 63,59'a gerilediği bildirilerek, "Ulaştırma alt grubunda fiyatlar yüzde 1,69 oranında artmış, bu grupta yıllık enflasyon yüzde 43,24'e yükselmiştir. Bu gelişmede, hava yoluyla yolcu taşımacılığı kalemindeki fiyat artışının etkisi öne çıkmıştır. Haberleşme alt grubu aylık fiyat artışında (yüzde 1,51) telefonla yapılan görüşme ile internet ücretlerindeki yükselişler etkili olmuştur." denildi. Lokanta-otellerde ise aylık enflasyonun otel ücretlerindeki gerileme ile yüzde 0,89'a geldiği aktarılan özette, diğer hizmetler alt grubunda fiyatların yüzde 1,06 ile görece ılımlı seyrettiği, paket turlar hac hizmeti fiyatlarına istinaden arttığı kaydedildi. Özette, Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) mikro verileri üzerinden takip edilen öncü göstergelerin, aralıkta sözleşme yenileme oranındaki gerilemenin devam ettiğine ve sözleşmelerde referans olarak kullanılan artış oranlarının yavaşladığına işaret ettiği belirtildi. Böylelikle hem aylık hem de yıllık bazda kira enflasyonundaki gerileme eğiliminin sürdüğüne dikkat çekilen özette, şunlar kaydedildi:

"Gerek PÖS mikro verilerinden elde edilen yeni ve yenilenen sözleşmelerde oluşan gerekse konut değerleme raporları üzerinden takip edilen kira artış oranlarının Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) mevcut yıllık kira enflasyonunun altında değerler aldığı ve gerilemeye devam ettiği izlenmektedir. Bununla birlikte, kira enflasyonu deprem ve kentsel dönüşüm gibi konut sektörüne özgü arz yönlü unsurların da etkisiyle öngörülenden yüksek seyretmektedir." Özette, yurt içi üretici fiyatlarının kasım ayında yüzde 0,84 oranında arttığı, yıllık enflasyonun 0,23 puan yükselerek yüzde 27,23 olduğu anımsatıldı. Üretici fiyatları aylık enflasyonunun Türk lirasındaki görünümün de etkisiyle önceki aylara kıyasla zayıfladığının altı çizilen özette, bu dönemde enerji fiyatları (yüzde -0,48) gerilerken, sermaye (yüzde 1,54) ve ara malları (yüzde 1,27) fiyat artışları ile öne çıktığı aktarıldı. Özette, kasımda uluslararası emtia fiyatlarının temelde enerji ve tarım emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle bir miktar yükseldiği bildirilerek, bu dönemde altın fiyatlarındaki yükselişin ise daha ılımlı gerçekleştiği belirtildi.

FAO gıda fiyatları endeksinin ise kasım ayında şeker, süt ürünleri ve yağ fiyatları öncülüğünde gerilediği vurgulanan özette, "Ekim ayında ortalama 64,7 ABD doları civarında seyreden Brent ham petrol fiyatları, aralık ayının ilk on günü itibarıyla ortalamada 63,8 ABD doları seviyesine gelmiştir. Emtia fiyatları yıl genelinde enerji tarafında gerilerken enerji dışında kalanlarda artış göstermiş, toplamda ise dezenflasyonu destekleyici bir görünüm sergilemiştir." ifadeleri kullanıldı. Özette, Küresel Arz Zinciri Baskı Endeksinin kasım ayında tarihsel ortalamasının bir miktar altında gerçekleştiği bildirilerek, küresel ve Çin'e yönelik konteyner endekslerinde temmuz ayında başlayan düşüş eğiliminin kasım ayında yönünü artışa çevirse de bu durumun aralık ayının ilk 10 günü itibarıyla kalıcı olmadığı aktarıldı. Döviz kuru sepetinin kasım ayında daha düşük bir oranda arttığına işaret edilen özette, "Bu dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış imalat sanayi PMI verileri hem girdi fiyatlarında hem de ürün fiyatlarında gerilemeye işaret etmiştir." denildi.

Özette, kasım ayında firma ve hane halkı enflasyon beklentilerinde iyileşme gözlenirken piyasa katılımcıları beklentilerinin ise farklı yönde geliştiği kaydedildi. Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisinin 0,4 puan yükselerek yüzde 32,2 seviyesine ulaştığı belirtilen özette, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin 1,1 puan artışla yüzde 23,2 düzeyinde gerçekleştiği ve diğer vadelerdeki beklentilerde de yükselme görüldüğü aktarıldı. Gelecek 12 ay ve 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinin sırasıyla 0,2 puan ve 0,3 puan yukarı yönlü güncellenerek yüzde 23,5 ve yüzde 17,7 olduğu ifade edilen özette, "5 yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise 0,1 puan azalışla yüzde 11,3 düzeyinde ölçülmüştür. Öte yandan, reel sektör beklentilerine bakıldığında, firmaların 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi, kasım ayında 0,6 puan azalarak yüzde 35,7 seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde hane halkının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentileri de 2,2 puan düşerek yüzde 52,2 seviyesinde seyretmiştir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir." değerlendirmesi yer aldı.

"Öncü veriler, gıda fiyatlarında kasım ayında gözlenen olumlu seyrin aralık ayında da sürdüğü yönünde sinyal vermektedir." ifadesine yer verilen özette, işlenmemiş gıda tarafında taze meyve ve sebze fiyatları gerilerken, kırmızı et fiyatlarında gözlenen artışın bu olumlu seyri kısmen sınırladığı bildirildi. Özette, işlenmiş gıda aylık enflasyonundaki kademeli yavaşlama eğiliminin sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Enerji fiyatlarının akaryakıt fiyatlarındaki düzeltmeye bağlı olarak görece yatay seyrettiği bildirilen özette, öncü göstergelerin aralıkta temel mal ve hizmet gruplarında geçen aya kıyasla daha ılımlı fiyat artışlarını ima ettiği aktarıldı. Özette, ana eğilim göstergelerinin de aralık ayında düşüş eğilimini sürdürmesinin beklendiği kaydedilen özette, bu çerçevede, öncü verilerin bu ayda enflasyonun son enflasyon raporunda öngörülene kıyasla daha düşük seyredeceğini ima ettiği ifade edildi. Para Politikası Kurulunun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirilmesine karar verdiğine atıfta bulunulan özette, kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirdiği hatırlatıldı.