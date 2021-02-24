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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetiminin fiyat istikrarı ziyaretleri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile devam etti. TCMB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Başkan Naci Ağbal ve başkan yardımcılarının, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni ziyaret ettiği belirtildi.Paylaşımda, "TİM yönetiminin kalıcı fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü ve açık desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyuldu" ifadelerine yer verildi.

— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) February 24, 2021

Ağbal ve yardımcıları daha önce de TESK, TOBB ve TÜSİAD'ı ziyaret etmişti.