Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

TCMB Başkanı Ağbal, Türkiye İhracatçılar Meclisini ziyaret etti

TCMB Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni ziyaret etti

TCMB Başkanı Ağbal, Türkiye İhracatçılar Meclisini ziyaret etti
HABERTURK.COM


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetiminin fiyat istikrarı ziyaretleri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile devam etti. TCMB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Başkan Naci Ağbal ve başkan yardımcılarının, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni ziyaret ettiği belirtildi.Paylaşımda, "TİM yönetiminin kalıcı fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü ve açık desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyuldu" ifadelerine yer verildi.

Ağbal ve yardımcıları daha önce de TESK, TOBB ve TÜSİAD'ı ziyaret etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Şirketleri kurumsal yönetmezsek küçük şirket ülkesi oluruz'
İŞ-YAŞAM'Girişimciyiz ama bunu sürdüremiyoruz'
Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
İŞ-YAŞAMMoody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Tarım Kredi market sayısı 500'e çıkacak
İŞ-YAŞAMTarım Kredi market sayısı artırılacak
HEAŞ'tan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki işletmelere kira desteği
İŞ-YAŞAMHEAŞ'tan Sabiha Gökçen'deki işletmelere kira desteği
Alman ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 0.3 büyüdü
İŞ-YAŞAMAlman ekonomisi yüzde 0.3 büyüdü
Bakan Pekcan AB Komiseri Várhelyi ile görüştü
İŞ-YAŞAMBakan Pekcan AB Komiseri Várhelyi ile görüştü
Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatında sert düşüş
İŞ-YAŞAMSuudi Arabistan'la ticarette sert düşüş
SON DAKİKA: Karayollarına fiber yatırım - Haberler
İŞ-YAŞAMKarayollarına fiber yatırım
Karadeniz somonu 2021'in ilk ayında 23 ülkeye ihraç edildi
İŞ-YAŞAMYılın ilk ayında 23 ülkeye ihraç edildi
Ocak ayında 23 ülkeye Karadeniz somonu ihraç edildi
İŞ-YAŞAM23 ülkeye Karadeniz somonu satıldı