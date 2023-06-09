AA

Merkez Bankası yetkililerinden alınan bilgiye göre, ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımlar yapılan hesap, Başkan Erkan'a ait değil. Erkan'ın daha sonra hesap açacağı ve bilgisini kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.