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TCMB Başkanı Erkan'ın Twitter hesabına ilişkin bilgilendirme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmadığı bildirildi

TCMB Başkanı Erkan'ın Twitter hesabına ilişkin bilgilendirme
AA

Merkez Bankası yetkililerinden alınan bilgiye göre, ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımlar yapılan hesap, Başkan Erkan'a ait değil. Erkan'ın daha sonra hesap açacağı ve bilgisini kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.

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