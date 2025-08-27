TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında Ankara Sanayi Odasının (ASO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda konuk olarak sunum gerçekleştirdi.

2013'ten bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalar ile yüz yüze görüşmeler yaptıklarını belirten Karahan, Ankara ve bölge illerinde 2025'te 310, son 5 yılda ise toplamda 2 bin 630 firma ile görüştüklerini bildirdi.

Karahan, elde edilen nitelikli ve zamanlı bilgileri karar alma süreçlerinde kullandıklarını dile getirerek, "Konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi ediniyoruz. İletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıyoruz. Reel sektör temsilcileriyle çift yönlü bir iletişim kuruyoruz" diye konuştu.

Sunumunda, enflasyon konusunda şokların dezenflasyon sürecini bozmasını engellediklerine atıfta bulunan Karahan, "Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz." dedi.

Ekonomideki büyüme devam ederken sektörel dönüşümün de görüldüğüne dikkati çeken Karahan, fiyat istikrarının kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacağını belirtti.

Karahan, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacaklarının altını çizdi. Fiyat istikrarının, yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğine işaret eden Karahan, finansal piyasalardaki oynaklıklara karşın dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini söyledi. Karahan, enflasyonda düşüşün genele yayılarak devam ettiğini ifade ederek, kira ve eğitim kalemleri hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini aktardı. Temmuz ayında aylık enflasyon geçici olarak yükseldiğini belirten Karahan, talepteki dengelenmenin enflasyondaki düşüşe katkı verdiğini anlattı. Bu doğrultuda tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerileme eğilimine girdiğini söyleyen Karahan, ağustos ayı itibarıyla 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin hanehalkı için yüzde 54,1'e, piyasa katılımcıları için yüzde 22,8'e ve reel sektör için de yüzde 37,7'ye gerilediğini anımsattı. TCMB Başkanı Karahan, ekonomideki büyümenin de ılımlı şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, ticari kredi tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamasının altında bulunduğunu kaydetti. Karahan, "Konkordato talep eden firmaların ekonomideki payı görece düşüktür." dedi.