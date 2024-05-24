TCMB Başkanı Karahan: TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Arap Bankacılık Zirvesi'nde konuştu. Karahan manşet enflasyonda Haziran ayında ciddi gerileme beklediklerini ifade ederken "Sıkı Para Politikası devam ettirilecek" dedi
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Arap Bankacılık Zirvesi'nde konuştu.
Karahan konuşmasında "Sıkı Para Politikası devam ettirilecek" derken ayrıca "TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
TCMB Başkanı ayrıca TL mevduatlarında ciddi artış gözlemlediklerini de ifade etti.
Karahan bankacılık sektörünün kârlılığına yönelik "Yüksek enflasyon ortamına rağmen bankacılık sektörü kârlılığını devam ettirebiliyor" dedi. Karahan sıkılaşmanın bankacılık sektörüne faydalı olacağını düşündüklerini de vurguladı.
Dijital TL çalışmalarına yönelik konuşan TCMB Başkanı "Dijital TL çalışmaları devam ediyor, yeni fırsat ve zorluklar karşımıza çıkıyor" dedi.