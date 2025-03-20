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        Haberler Ekonomi Para TCMB'den faiz kararı - Para Haberleri

        TCMB'den faiz kararı

        Para Politikası Kurulu, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 44'ten 46'ya yükseltilmesine karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 17:46 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:54
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        TCMB'den faiz kararı
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        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), takvimde yer almayan olağanüstü bir toplantıyla faiz kararı aldı. Buna göre PPK, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 44'ten 46’ya yükseltti. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını ise yüzde 42,5’te sabit bıraktı.

        PPK, son olarak 6 Mart'ta politika faizinde 250 baz puanlık indirime gitmişti.

        TCMB'den yapılan açıklama şöyle:

        "Para Politikası Kurulu (Kurul), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır.

        Bu doğrultuda Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutmuştur.

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        Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır.

        Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

        Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

        Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

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