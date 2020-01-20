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TCMB'nin hissedarlara dağıtacağı kâr payı avans ve ihtiyat akçesi tutarı belli oldu

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Hazine’ye 40.5 milyar TL aktarılacak. TCMB bu sabah yapılan olağanüstü genel kurulunda alınan karar gereği 35.2 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının ve 5.3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını duyurdu

Son dakika
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu sabah yapılan olağanüstü genel kurulunda alınan karar gereği 35.2 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının ve 5.3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını duyurdu.

 

TCMB'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2019 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2018 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde;
► 35,2 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının,
► 5,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır."

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