Bakan Şimşek: TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 144 milyon dolara geriledi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi" ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 23.07.2024 - 09:22 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:22 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL