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        Haberler Ekonomi Para TCMB rezervlerinde gerileme - Para Haberleri

        TCMB rezervlerinde gerileme

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 15 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 624 milyon dolar azalışla 156 milyar 684 milyon dolara geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:31 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:32
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        TCMB rezervlerinde gerileme
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 15 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 969 milyon dolar artışla 94 milyar 90 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Kasım'da 92 milyar 121 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 593 milyon dolar düşüşle 65 milyar 187 milyon dolardan 62 milyar 594 milyon dolara geriledi.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 15 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 624 milyon dolar azalışla 157 milyar 308 milyon dolardan 156 milyar 684 milyon dolara indi.

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