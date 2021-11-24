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TCMB, yatırım harcamalarında artış bekliyor

Merkez Bankası, 2021 yılı güz dönemine ilişkin Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ni yayımladı. İmalat sanayi genelinde 2021 ve 2022'de yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artması beklenirken, talep faktörünün yatırımları artırıcı yönde etkileyen en önemli unsur olduğu gözlendi

TCMB, yatırım harcamalarında artış bekliyor
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ne göre, imalat sanayi genelinde 2021 ve 2022 yılı yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artması bekleniyor.

TCMB tarafından imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.747 iş yerinin yanıtlarından derlenen 2021 yılı güz dönemine ilişkin Yatırım Eğilimi İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, güz döneminde imalat sanayi genelinde 2021 yılı brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artacağı öngörüldü. Üretimde çalışan sayısına göre iş yeri büyüklük gruplarına bakıldığında, tüm gruplarda bu yıla ilişkin yatırım harcamalarında artış beklendiği görüldü.

Öte yandan sonuçlar, imalat sanayi genelinde 2022 yılı yatırım harcamalarının da bir önceki yıla göre artmasının beklendiğini ortaya koydu. Gelecek yıl yapılması öngörülen yatırımların bir önceki yıla göre değişimi iş yerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, tüm grupların artış beklediği görüldü. En yüksek artış bekleyen grubun ise üretimde 500 ve üzerinde çalışanı bulunan iş yerleri olması dikkati çekti.

YATIRIMIN YAPISI

Amaçlarına göre değerlendirildiğinde, 2021 yılında imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olduğu görülürken, bunu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedefleri izledi.

İş yerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan değerlendirmeye bakıldığında ise bu yıl yatırımların tüm büyüklük gruplarında daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi amacına yönelik olduğu, bunu takiben üretimde verimliliğin artırılmasının izlediği görüldü.

Gelecek yıl için ise imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok üretimde verimliliğin artırılmasına yönelik olacağı, bunu sırasıyla yıpranmış ekipmanların değiştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izleyeceği öngörüldü.

Gelecek yıl yapılacak yatırımların üretimde çalışan sayısı 50 ile 249 arasında olan iş yerlerde daha çok verimliliğin artırılmasına yönelik olacağı tahmin ediliyor. Üretimde 250-499 düzeyinde çalışanı bulunan iş yerlerinin 2022'de yatırımları daha çok kapasitenin artırılmasına yönlendireceği, 500 ve üzerinde çalışanı olan iş yerlerinin ise daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine ilişkin yatırım yapacağı öngörülüyor.

Öte yandan 2021 ve 2022 için imalat sanayi genelinde talep faktörünün yatırımları artırıcı yönde etkileyen en önemli unsur olduğu gözlendi.

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