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HABERTURK.COM / Ajanslar

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün yılın ilk toplantısını gerçekleştirecek ve saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

PPK son olarak geçen ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'da sabit bırakmıştı. Kasım ayında ise 150 baz puanlık faiz indirimine giderek 2 yılın ardından ilk kez faizi tek haneli rakamlara çekti.

Geçen yıl başta Fed ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere dünya genelinde merkez bankaları artan enflasyonu dizginlemek için faiz artırım kararları alırken TCMB farklı bir yol izledi. Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitti.

SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

2023'ün ilk toplantısında da aralık ayında olduğu gibi politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılması bekleniyor.

AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını beklediğini bildirdi. 2023 sonuna ilişkin politika faizi beklentisini ileten 6 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 19.4 düzeyinde gerçekleşti.

Benzer şekilde Bloomberg HT Araştırma’nın anketine katılan 15 kurumun medyan beklentisi de, politika faizinin yüzde 9 seviyesinde sabit kalması yönünde oldu. Ankete katılan yalnızca bir kurum 100 baz puanlık indirim beklentisi olduğunu kaydetti.

Reuters'ın anketine katılan 22 ekonomistin tamamı PPK toplantısında politika faizinin sabit kalmasını beklediğini belirtti.

PPK'dan sürpriz beklenmezken karar metninde bu yıl para politikasında izlenecek yola ilişkin ipuçları aranacak. Yılın ilk faiz kararının açıklanacağı toplantı öncesi dolar/TL sabah saatlerinde 18.80, Euro/TL ise 20.31'den işlem gördü.