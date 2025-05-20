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        Haberler Sağlık TDD, cilt kanserine karşı 37 ilde ücretsiz deri taraması yapacak | Sağlık Haberleri

        TDD, cilt kanserine karşı 37 ilde ücretsiz deri taraması yapacak

        Türk Dermatoloji Derneğince (TDD), cilt kanserinin erken dönem tespit edilebilmesi için 37 il ve 71 merkezde ücretsiz "deri taraması" yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:21 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:33
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        Cilt kanserine karşı 37 ilde ücretsiz deri taraması
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        Derneğin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, bugün başlayan taramaların 30 Mayıs'a kadar süreceği bildirildi.

        Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başak Yalçın, burada yaptığı açıklamada, deri kanserinin dünya genelinde artış gösterdiğini söyledi.

        Yalçın, deri kanseri görülme sıklığındaki artışa ve alınabilecek önlemlere dikkati çekmek istediklerini vurgulayarak, "Özellikle çocuklarımız ciddi risk altında. Biliyoruz ki uygun şekilde korunmadığı takdirde insanlar güneş hasarının yaklaşık yüzde 80'ini çocukluk döneminde alıyor. O nedenle bu sene daha ziyade çocukları hedef alarak bir kampanya yapmayı düşünüyoruz" dedi.

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        "İLK 18 YAŞTA GERÇEKLEŞEN GÜNEŞ YANIĞI, DERİ KANSERİ RİSKİNİ EN AZ İKİ KAT ARTIRIYOR"

        Euromelanoma Türkiye Başkanı Prof. Dr. Bengü Nisa Akay da tarama uygulamalarının artık gelenekselleştiğini belirterek, Türkiye'nin, 2017'den bu yana 30 ülkenin dahil olduğu Euromelanoma kampanyalarına aktif olarak katıldığını aktardı.

        Mayıs ayının kanser farkındalık ayı olduğunu anımsatan Akay, "Tüm kanserler içerisinde en agresif, en saldırgan, en ölümcül olabilen melanom dediğimiz deri kanseri açısından bütün ülkelerin, halkların bilinçlendirdiği, kampanyaların yürütüldüğü bir ay. Türkiye çapında yarından itibaren bu kampanyaya başlıyoruz" bilgisini verdi.

        Taramaların 37 il ve 71 merkezde yapılacağını belirten Akay, başvuranları ücretsiz muayene olabileceğini, ayrıca taramalarda deri kanseri farkındalığı oluşturmak adına korunma yöntemlerinin anlatılacağını aktardı.

        Akay, bu yıl "Çocuğumuzun bir kanser sorunu var" başlıklı bir sloganla ilerlediklerini belirterek, "Çünkü deri kanserinin temelleri, ilk 18 yaşta atılıyor. İlk 18 yaşta gerçekleşen güneş yanığı, deri kanseri riskini en az iki kat arttırıyor. Eğer bu katlanarak her sene oluyorsa bu da orantısal olarak artmakta. O yüzden ilk 18 yaşta yapılacak güneşten korunma yöntemlerinin çocuklara uygulanmasının, deri kanseri gelişmesini sonraki yıllarda azaltmakta" ifadelerini kullandı.

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        "BELLİ SAATLERDE GÜNEŞTE BULUNULMAMALI"

        Basın mensuplarının, "Güneş koruyucu alırken nelere dikkat edilmeli?" sorusu üzerine Akay, koruyuculuk etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış, testlerden geçmiş dermokozmetik ürünlerin tercih edilmesi ve bu ürünlerin eczanelerden alınması tavsiyesinde bulundu.

        Akay, koruyucuların 2-3 saatte yenilenmesi, deniz veya havuz sonrası ya da yoğun terleme durumunda yeniden uygulanması gerektiğini vurguladı.

        Dr. Başak Yalçın da güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmanın yollarına ilişkin "Belli saatlerde güneşte bulunulmamalı. Gündüz dışarı çıkılacağında uzun kollu ve güneşten koruyucu giysiler, şapka, gözlük gibi yöntemler tercih edilmeli. Hatta ultraviyole indeksi takip edilerek ona göre çocukların ya da erişkinlerin güneşe çıkması ya da çıkmaması sağlanmalı" önerilerini sıraladı.

        Taramaların hangi illerde ve merkezlerde uygulanacağı bilgisine Türk Dermatoloji Derneği ile Euromelanoma'nın internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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