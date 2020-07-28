TDV Kurban Bayramı'nda 10 bin aileye bayramlık dağıtacak

AA

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramda çocukları, kimsesizleri ve yetimleri yeni kıyafetler ve oyuncaklarla buluşturacaklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin bayramı mutlu karşılamaları için çaba gösterdiklerini belirten Açık, "Bu yıl kimsenin boynunu bükük bırakmayacağız. Özellikle çocukların boynunu bükmemeleri için bu bayramda kıyafet ve harçlık vereceğiz." dedi.

Yardımların ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlarının yanı sıra Suriye'nin güvenli bölgelerindeki kamplarda kalanlara da yapılacağını anlatan Açık, kıyafet yardımlarının 10 bin aileyi kapsayacağını söyledi.

İhsan Açık, çocuklara oyuncak da dağıtacaklarını dile getirdi.

Bu arada, vakfın geçmiş yıllarda yurt dışındaki yetimlere ulaştırdığı bayramlık kıyafetler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu bayram sınırlı gönüllüyle az sayıda ülkeye ulaştırılacak.