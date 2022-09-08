TEB emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar ve kaç TL? Eylül 2022 TEB emekli maaşı promosyon için nasıl taşınır?

TEB promosyon ödemesi 0:00 / 0:00

Bankaların promosyon ödemeleri her bankanın kendi sistemine göre değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple maaş taşıma işlemi yapmak isteyen kişiler kendilerine en uygun sisteme sahip olan bankaları araştırıyor. 26 Temmuz'dan beri zamlı emekli maaşları yatması sebebiyle bankaların arasında olan promosyon yarışı o tarihten beri devam ediyor. Peki, TEB emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? TEB emekli maaşı nasıl taşınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

TEB PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

TEB tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 8.000 TL'ye varan promosyon kazanıyor.

Promosyona ek olarak emekli tanıdıklarını TEB'e davet eden müşteriler, emekli maaşını TEB'e taşıyan her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor. Kampanya 01.09.2022 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor.

TEB MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşınızı TEB'e taşımak istiyorsanız, CEPTETEB Mobil’e TCKN, parola ve şifre adımları ile giriş yapılır.

Ana ekranda “Ödemeler” menüsüne tıklanır.

Devlet ödemeleri/ Emekli Aylığı İşlemleri/Emekli Maaş Taşıma menüleri sırasıyla tıklanarak ilerlenir.

Emekli Maaş Taşıma ekranında “Emekli Maaş Şubesi” ve “Emekli Maaş Türü” seçilir.

Emekli Maaş Taahütnamesi okunup onaylanır.

Son onay ekranına geldikten sonra girilen bilgiler kontrol edilir ve son onay verilir.

Bireysel İnternet Şube kanalından başvurmak için:

TEB bankası müşterisi olup emekli maaşınızı farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alıyorsanız ve maaşınızda hiçbir bloke yoksa şubeye gitmenize gerek kalmadan Bireysel İnternet Şube ile maaşınızı kolayca TEB’e taşıyabilirsiniz.

Bireysel İnternet Şube aracılığıyla emekli maaşınızı taşımak için izlenmesi gereken adımlar:

Bireysel İnternet Şube’ye TCKN ve şifre ile giriş yapılır.

Ana ekranda yer alan “Kontrol Paneli” seçilir ve açılan sayfada “Sözleşmeler” menüsü tıklanır.

Sözleşmeler menüsü altında yer alan ”Emekli Maaş Taahhütnamesi” ve ek promosyondan yararlanılmak isteniyorsa “Emekli Ek Promosyon Taahhütnamesi” okudum/onayladım yapılarak onaylanır.

Emekli maaşının TEB’e başarılı bir şekilde taşınması işlemlerinin tamamlanması için mutlaka e-devlet üzerinden de banka değişiklik işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

e-devlet’ten banka değişiklik talebini iletmek için:

e-devlet’e Bireysel İnternet Şube aracılığıyla veya TCKN/Kullanıcı adı ile şifre girilir.

Kurumlar menüsünden Sosyal Güvenlik Kurumu seçilir.

Hizmet türüne göre (4A /4B / 4C ) Banka ve Adres Değişikliği menüsüne girilerek seçim yapılır.

Banka ve Adres Değişikliği alanı seçilir.

Kişisel bilgilerin doğruluğu kontrol edilir. “Banka bilgileri değişikliği” alanına tıklanır.

Yeni banka bilgileri bölümünde seçmek istenilen banka bilgileri girilir ve “Güncelle” butonuna basılarak seçim kaydedilir.

Tüm işlemlerin başarılı bir şekilde tamamlanması sonrası talep alınır.