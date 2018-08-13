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TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici: Sistem kur ataklarını rahatlıkla karşılayabilecek kapasitede

Dolar ve döviz piyasalarında yaşanan hareketliliği değerlendiren TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, sistemin bu tür spekülatif kur ataklarını rahatlıkla karşılayabilecek kapasitesini olduğunu belirtti. Leblebici, "Birkaç gün içinde normale dönmeyi bekliyoruz." dedi.

13.08.2018 - 14:50 | Güncelleme: AA

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici dolar ve piyasalarda yaşanan hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Leblebici, BDDK ve Merkez Bankası kararlarının ardından "Alınan önlemlerin işe yaradığını görmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sistemin bu tür spekülatif atakları rahatlıkla karşılayabilecek kapasitesi bulunduğunu belirten Leblebici, "Birkaç gün içinde piyasaların daha normale dönmeyi bekliyoruz." dedi.

Döviz kurunda bir stabilizasyon başladığını ifade eden Leblebici, "Genel olarak döviz kuruna yönelik halkımızın alım talebi yok. Normal akışına dönmeye başladık. Bunun üzerinde alınacak gerekli önlemler de BDDK ve Merkez Bankası tarafından kurgulanır ve alınır. Birkaç gün içinde piyasanın daha normale dönmesini bekliyoruz." dedi.

Leblebici, bankalardan mevduat çekme iddialarına ilişkin ise bunun aslı astarının olmadığını söyledi.

Herkesin ufak tefek talebinin olabildiğini ama genele yaygın bir talep görmediklerini dile getiren Leblebici, "Bankacılık sektörünün sağlam olduğunun göstergesi şu, Merkez Bankası brüt rezervlerinde zorunlu karşılığı alırsanız, gelen döviz tevdiat hesabı talebinin büyük kısmını karşılayabilecek kadar rezervimiz var. O nedenle burada endişe edecek bir şey yok. TL tarafında zaten problem yok. Sistemin bu tür spekülatif atakları rahatlıkla karşılayabilecek kapasitesi bulunmaktadır." diye konuştu.

TEB Genel Müdürü Leblebici, mevduata el konulacağı iddialarına ilişkin ise ,"Bunlar aslı astarı olmayan, spekülatif haberler. Zaten Cumhurbaşkanımız 'biz hiç bir şekilde serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeyeceğiz' dedi. Bundan daha öte iyi niyet gösterilebilecek bir cümle yok diye düşünüyorum." ifadelerine kullandı.

 

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Yorumlar 2
  • Misafir 3 dakika önce
    Normalde kasıt 8.civarı bence de normal!!!
  • Misafir 15 dakika önce
    Ne kadar normal mesela. 3 tl ye düşecekmi
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