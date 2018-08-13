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Haberler > Ekonomi > Döviz > Dolar son dakika! Dolar kurunda son durum ne? SWAP doları nasıl etkiledi? İşte 13 Ağustos dolar kuru

Dolar kuru gevşemeye başladı

Dolar / TL, Asya sığ piyasalarındaki işlemlerde 7 TL üzerine çıktıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması, BDDK'dan gelen swap hamlesi ve Merkez Bankası'nın likiditeye dönük koordineli adımlarıyla gelen önlemlerin ardından sert düşüşle 6.6 TL seviyesine dek çekildi

13.08.2018 - 09:13 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dolar kuru geçen hafta başlayan hareketliliğe paralel olarak gece Asya başta olmak üzere illikit piyasalarda 7.24 TL'yi test ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mesajları, BDDK'nın swap hamlesi ve Merkez Bankası'nın destekleyici likidite pakedini duyurmasıyla düşüşe geçti.

Dolar, sığ piyasada önce 6.80 TL'ye ardından da 6.60 TL'li seviyelere dek indi. Euro ise 8 TL'yi geçtikten sonra önlemlerin ardından 7.50'lere kadar gevşedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gece geç saatlerde "Bankalarımız ve BDDK ile beraber gereken önlemleri hızlı bir şekilde alacağız" açıklamasında bulunmuş ve yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarının TL'ye döndürülmeyeceğini vurgulamıştı.

Türk Lirası'na saldırı olduğu belirten Bakan Albayrak'ın açıklamasının ardından BDDK, bankaların yurtdışıyla yaptıkları
TL - döviz para swap işlemlerini bankaların yasal özsermayesinin yüzde 50'siyle sınırladı.

Merkez Bankası da sabah erken saatlerde TL ve döviz likiditerine yönelik adım attı. 

Yapılan açıklamayla bankaların Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7,2 milyar Euro seviyesinden 20 milyar Euro’ya çıkarıldı.

1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi yapılabilmesinin önü açıldı ve Merkez Bankası'nın döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlayacağı belirtildi.

TCMB, daha sonra yaptığı açıklamada Türk Lirası ve yabancı para diğer yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarında indirime giderek piyasaya 12 milyar dolar tutarında likidite sağladı

 

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