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Çin merkezli teknoloji markası Tecno Mobile, Türkiye’de akıllı telefon serisi Camon’un yeni üyesi Camon 16 Premier modeli ile birlikte POVA ve SPARK 6 modellerini duyurdu.

Türkiye’de farklı ihtiyaçları olan tüketicilere hitap edecek şekilde Camon 16 Premier ile birlikte Pova ve Spark 6'yı piyasaya sürdüklerini söyleyen Tecno Mobile Limited Türkiye Ülke Müdürü Hank Li, “Premium olarak konumlandırılan Camon 16 Premier 4499 TL, Pova 3499 TL ve Spark 6 3299 TL olarak piyasadaki yerlerini alacaklar” dedi.

CAMON 16 PREMIER

Camon 16 Premier, Helio G 90T yonga seti ve 8 GB RAM + 128 GB ROM ile birlikte geliyor. 90 Hz yenilemeli 1080X2460 ekran çözünürlüğüne sahip 6.9 inç FHD çift noktalı ekranı olan telefon, 33 W flaş şarj destekli 4500 mAh bir batarya barındırıyor. Telefon 30 dakikalık şarj ile yüzde 70 güce ulaşıyor.

Camon 16 Premier, arkada Ultra Quad kamera modülü ve önde çift kamera modülü ile birlikte geliyor. Arka modül 64 MP birincil lens + 8 MP, 119 Derece Bozulmayı Önleyici Süper Geniş Açı / Makro Çekim lensi + 2 MP Derinlik kontrol lensi + 2 MP, 1080 P Ultra Gece Video Çekimi lensi barındırıyor. Ön kamera modülünde 48MP Süper Şeffaf lens ve ayarlanabilir çift ön flaşlı 8MP, 105 Derece Otomatik Ultra Geniş Açılı Lens bulunuyor.

POVA

Çinli Tecno Mobile’ın Türkiye pazarına sunduğu bir diğer akıllı telefon modeli olan Pova ürün serisi, Helio G80 Oyun İşlemcisi, HyperEngine Oyun Teknolojisine sahip 128 GB + 6 GB donanımı ile geliyor. Pova, kullanıcılara 30 günlük bekleme süresi ve 8 gün kesintisiz müzik çalma olanağı sağlayan 6000 mAh'lik bir pil kapasitesi ile donatılmış. Pil, 18W çift IC flaş şarj cihazıyla destekleniyor.

Yeni Pova, 13 megapiksel odak uzaklığına sahip arka kamera ve 8 megapiksel AI selfie ön kameraya sahip. Cihaz, Android 10 işletim sisteminin özelleştirilmiş bir sürümü olan HiOS üzerinde çalışıyor.

SPARK 6

Çinli markanın gençlere odaklanan modeli Spark 6’da ise 6.8 inçlik nokta etkileşimli yüksek çözünürlüklü ekran bulunuyor. Spark 6, yüzde 95 tanıma oranıyla 18 farklı sahneyi tanıyabilen Yapay Zeka Sahne Algılama ile donatılmış 16MP yapay zeka destekli dörtlü kamera barındırıyor. 4GB RAM ve 64GB ile 128GB depolama seçenekleri bulunan Spark 6, G70 Sekiz çekirdekli işlemci çipiyle donatılmış.

Verilen bilgiye göre Arena işbirliği ile dağıtımı yapılan Çinli teknoloji markasının yeni amiral gemisi Camon 16 Premier ile birlikte markanın performans odaklı telefonu Pova ve genç kullanıcılara odaklanan Spark 6 modelleri perakende mağazalarında ve Teknosa ile Hepsiburada gibi online mağazalarda satışa sunulacak.