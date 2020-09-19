Tedavi gören Muhittin Böcek ile ilgili önemli gelişme!

AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtildi. Son 24 saat içinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, Böcek'in klinik seyrinde düzelme izlendiği ifade edildi.

17 AĞUSTOS'TA POZİTİF ÇIKMIŞTI

AA'da yer alan habere göre Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması uyarısında bulunmuştu.

7 EYLÜL'DE YOĞUN BAKIMA ALINDI

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.