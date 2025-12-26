Tedirgin eden obruk açıklaması!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ündül, Esenyurt'taki boş arazide göçme sonucu oluşan çukura park halindeki otomobilin düştüğü olayı değerlendirdi.

Çukurun oluştuğu alanın yer yer "kil taşı-şeyl ardalanması", "kum taşı", "silt taşı" ve ince kömür seviyeleri içeren "Gürpınar formasyonu" olarak adlandırılan birimin sınırında görüldüğünü belirten Ündül, "Bölgedeki inşaat ve kazı gibi unsurlar sebebiyle oluşturulan dolgu malzemesi içinde derenin kotundan, çevreden ve atık su yapılarından sızan suların bu dolgu malzemesinde 'borulanma' yapması, ortamdaki dolgu ve varsa alüvyon malzemesini yumuşatarak taşıma gücünü düşürmesi neticesinde alt tarafı boşalttığını görüyoruz. Böylece yeryüzünde de obruk benzeri geometrilere sahip yapıları görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Görüntünün teknik olarak Konya'daki obruklara benzese de ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ündül, buradaki durumun yersel olduğunu dile getirdi.

Ündül, Konya'daki obrukların kireç taşı içinde gelişen yer altı suyu çekimine bağlı yapılar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: