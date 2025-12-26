Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Tedirgin eden obruk açıklaması! | Son dakika haberleri

        Esenyurt'taki arazide oluşan çukur, zemindeki taşıma gücü kaybından kaynaklanmış olabilir

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ündül, Esenyurt'taki arazide göçme sonucu oluşan çukurun Konya'daki obruklardan farklı değerlendirilmesi gerektiğini, olayın zemindeki taşıma gücü kaybından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 21:46 Güncelleme: 26.12.2025 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tedirgin eden obruk açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ündül, Esenyurt'taki boş arazide göçme sonucu oluşan çukura park halindeki otomobilin düştüğü olayı değerlendirdi.

        Çukurun oluştuğu alanın yer yer "kil taşı-şeyl ardalanması", "kum taşı", "silt taşı" ve ince kömür seviyeleri içeren "Gürpınar formasyonu" olarak adlandırılan birimin sınırında görüldüğünü belirten Ündül, "Bölgedeki inşaat ve kazı gibi unsurlar sebebiyle oluşturulan dolgu malzemesi içinde derenin kotundan, çevreden ve atık su yapılarından sızan suların bu dolgu malzemesinde 'borulanma' yapması, ortamdaki dolgu ve varsa alüvyon malzemesini yumuşatarak taşıma gücünü düşürmesi neticesinde alt tarafı boşalttığını görüyoruz. Böylece yeryüzünde de obruk benzeri geometrilere sahip yapıları görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Görüntünün teknik olarak Konya'daki obruklara benzese de ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ündül, buradaki durumun yersel olduğunu dile getirdi.

        Ündül, Konya'daki obrukların kireç taşı içinde gelişen yer altı suyu çekimine bağlı yapılar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Burada büyük ihtimalle dolgu malzemesinde taşıma gücü kaybı olmuş. Konya'daki olgular, benzer jeolojik yapı ve yer altı suyu koşullarında geniş alanlarda tekrarlanabilir. Teknik olarak benzese de ayrı değerlendirilmeli. Buradaki durum nispeten yersel olsa da çevre binaların güvenliği açısından emin olmak için binalara ait zemin etüt raporları incelenmelidir. Bina temelleri, muhtemelen bu dolgu ve alüvyona oturmuyordur ancak yine de tetkik edilmeli."

        NE OLMUŞTU?

        Esenyurt'taki Battalgazi Mahallesi'nde, Haramidere Deresi'nin yanındaki araçların park edildiği boş arazide henüz bilinmeyen nedenle göçük olmuş, alanda park halindeki otomobil oluşan çukura düşmüştü. Dere kenarındaki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) koruma alanındaki araziye gelen görevliler, inceleme yapmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Maltepe'de kırmızı ışıkta caddeden karşıya geçen yayaya motosiklet çarptı

         Maltepe'de yayalara kırmızı ışık yandığı sırada, caddeden karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Kazada yaya yaralanırken, kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu