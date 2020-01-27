Tediye ödemeleri ne zaman? sorusunun cevabı geldi. Kamuda çalışan tüm işçileri ilgilendiren ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşte 2020 tediye ödemeleri ile ilgili detaylar...

TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK? 2020

Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak 2020 tarihinde ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde hesaplara yatırılacak.

Yeraltı maden işçilerine bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık 2020 tarihinde ödenecek.

TEDİYE NEDİR?

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. İlk 26 günlük kısmın ödemeleri 22 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. İkinci 26 günlük kısmın ödeme tarihlerinin ise Ağustos ayında belli olması bekleniyor.

31 Ocak’ta ödenecek en düşük ilave tediye tutarı, asgari ücretle çalışan işçiler için brüt 1275 TL olacak. İlave tediye kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ödeniyor.