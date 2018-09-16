Tegs - Umea FC maç önü

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Tegs, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Umea FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Tegs 19 puanla 14. sırada, Umea FC 36 puanla 4. sırada bulunuyor. Tegs, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Umea FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 806 kodlu maçı oynayanlar; Tegs galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Umea FC galibiyet oranı 0.00.

Tegs son haftadaki IFK Lulea müsabasında 4-0 kazandı.

Umea FC ise Vasalund-Essinge IF karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Tegs, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Tegs, kendi sahasında 14 gol attı, 17 gol yedi.

Umea FC, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Umea FC 10 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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