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Türkiye’de finansal hizmetleri kullanıcı odaklı hale getirmek için inovatif çözümler üreten iyzico, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, iyzico’nun ödeme altyapısıyla destek olduğu TEGV Dükkan’dan alınan ürünler ilköğretim çağı çocukları için eğitim desteğine dönüşüyor. Çocukların geleceğini aydınlatan platformda yapılan tüm alışverişler, komisyonsuz olarak 'iyzico ile Öde' üzerinden gerçekleşiyor.

iyzico’nun “İyiden İyiye” çatısı kapsamında destek verdiği TEGV Dükkan, nikâh davetiyelerinden mum setlerine, kitaplardan tebrik kartlarına, tekstil ürünlerinden hayata anlam katan lezzetlere birçok ürünle alternatifli bir hizmet sunuyor. Site üzerinden yapılan tüm alışverişler, iyzico’nun güvenli altyapısı ile kısa sürede gerçekleşiyor.

iyzico’nun TEGV Dükkan’a sürdürülebilir bir destek sunmak istediğini belirten iyzico CEO’su Barbaros Özbuğutu, "Topluma ve kültüre fayda sağlayacak işlerin iyiden iyiye büyümesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamdaki tüm faaliyetlerimizi “İyiden İyiye” çatısı altında bir araya getirdik ve şu anda sosyal faydayı amaç edinen birçok projeye sürdürülebilir bir destek sunuyoruz" dedi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı ise, "Vakfımız 26 yıldır, Türkiye'nin dört bir yanındaki ilköğretim çağı çocuklarını nitelikli eğitim desteği ile buluşturmak için çalışıyor. iyzico ile yaptığımız iş birlikleri sayesinde hayata geçirdiğimiz TEGV Dükkan, eğitim dostlarımıza geniş ürün yelpazesi ile hizmet vermeye başlıyor. Kendi e-ticaret sitemizin olması uzun zamandır hedeflerimiz arasındaydı" ifadesini kullandı.