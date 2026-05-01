        Tehlikede değiliz ama bağırıyoruz: Eğlenirken neden çığlık atarız?

        Tehlikede değiliz ama bağırıyoruz: Eğlenirken neden çığlık atarız?

        Bir hız trenine bindiğinizde ya da aniden yükselip alçalan bir oyuncağa oturduğunuzda istemsizce çığlık attığınızı fark etmiş olabilirsiniz. İlginç olan şu: Bu tepki her zaman korkudan kaynaklanmıyor. Uzmanlara göre çığlık, yalnızca tehlike anlarında değil, yoğun heyecan ve keyif sırasında da ortaya çıkabiliyor. Peki neden eğlenirken çığlık atarız?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 08:30 Güncelleme:
        1

        Uzmanlar, çığlığı sözlü olmayan güçlü bir iletişim biçimi olarak tanımlıyor. Yani çığlık konuşmadan kendimizi ifade etmenin en ilkel ama en güçlü yollarından biri olarak görülüyor.

        Emory Üniversitesi’nden psikoloji profesörü Harold Gouzoules, çığlığın kendine özgü akustik özellikleri olan ayrı bir ses türü olduğunu belirtiyor. Gouzoules ve ekibinin yaptığı araştırmalar, çığlıkların diğer seslerden farklı olarak ‘’pürüzlü’’ bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor.

        Bu özellik, insan beyninde özellikle duygusal tepkilerden sorumlu bölgeleri hızla harekete geçiriyor. Bu yüzden çığlık, dikkat çekici ve güçlü bir uyarı sinyali olarak algılanıyor. Peki eğlenirken neden çığlık atıyoruz? Detaylar haberimizde…

        Görsel kaynak: iStock

        2

        BEYNİMİZ BİZİ Mİ KANDIRIYOR?

        Çığlık genellikle korkuyla ilişkilendirilse de eğlence anlarında ortaya çıkmasının nedeni biraz daha karmaşık. Lunapark trenlerinde yaşanan deneyim bunun en net örneklerinden biri. Yükseklik, hız ve ani hareketler vücutta ‘’tehlike var’’ sinyali yaratıyor. Kalp atışı hızlanıyor, tansiyon yükseliyor, adrenalin salgılanıyor. Ancak aynı anda beyin, aslında güvende olduğumuzu da biliyor.

        İşte bu iki durumun çakışması, yani hem tehdit hissi hem de güvenlik algısı çığlığı tetikliyor. Biriken yoğun uyarılma hali, çığlıkla dışa vuruluyor ve bu da bir rahatlama hissi yaratıyor.

        Görsel kaynak: iStock

        3

        EVRİMSEL BİR MİRAS

        Uzmanlara göre çığlık atma davranışı, insanın evrimsel geçmişine dayanıyor. Atalarımız bu sesi yaklaşan bir tehlikeyi haber vermek, yardım çağırmak ya da avcıyı korkutup kaçırmak için kullanıyordu. Zamanla bu refleks, sosyal iletişimin de bir parçası haline geldi.

        Bugün artık vahşi doğada hayatta kalma mücadelesi vermiyoruz. Ancak beynimiz hâlâ aynı mekanizmalarla çalışıyor. Bu yüzden bir hız treninde ya da ani bir düşüş hissinde verdiğimiz tepki, aslında binlerce yıl öncesinden kalan bir refleksin modern versiyonu.

        Görsel kaynak: iStock

        4

        GRUP ETKİSİ: ÇIĞLIK BULAŞICI MI?

        Dikkat çeken bir diğer detay ise çığlığın sosyal yönü. İnsanlar genellikle kalabalık içindeyken daha rahat çığlık atıyor. Çünkü bu davranış, grup içinde normalleşiyor ve hatta ortak bir deneyime dönüşüyor. Tek başınayken bastırılan tepki, kalabalıkta serbest kalabiliyor.

        Bu yüzden lunaparklarda çığlıklar sadece bireysel bir tepki değil, aynı zamanda kolektif bir deneyim haline geliyor.

        Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur

        5

        KONTROL EDİLEBİLİR Mİ?

        Peki çığlık atmak tamamen istemsiz mi? Uzmanlara göre hayır. Çığlık bastırılabilir bir davranış. Ancak yoğun uyarılma anlarında özellikle ani korku ya da aşırı heyecan durumlarında bu kontrol zayıflayabiliyor.

        Kısacası eğlenirken attığımız çığlıklar, korku ile keyfin kesiştiği noktada ortaya çıkan doğal bir tepki. Hem biyolojik hem de psikolojik kökenleri olan bu davranış, aslında insan doğasının en saf yansımalarından biri.

        Haber kaynak: BBC, Time Dergisi

        Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
