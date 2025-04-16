TEİAŞ 435 işçi alımı ne zaman? TEİAŞ 435 işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

TEİAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Durumları başvuru şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren (21-25.04.2025 tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

TEİAŞ 435 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) sürekli işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilanda;

"Şirketimiz işyerlerinde çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre 340'ı Elektrik, 41'i Elektronik, 10'u Harita, 21'i İnşaat, 4'ü Sıhhi Tesisat, 2'si Kaynak ve 1'i Ziraat Teknikeri olmak üzere toplam 419 Tekniker ile yardımcı hizmetlerde görev alacak.