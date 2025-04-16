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        Haberler Bilgi Yaşam TEİAŞ 435 işçi alımı ne zaman? TEİAŞ 435 işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        TEİAŞ 435 işçi alımı ne zaman? TEİAŞ 435 işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        TEİAŞ işçi alımı yapacağını duyurdu. TEİAŞ duyurusuna göre, 340'ı Elektrik, 41'i Elektronik, 21'i İnşaat, 10'u Harita, 4'ü Sıhhi Tesisat, 2'si Kaynak ve 1'i Ziraat olmak üzere toplam 419 Tekniker ile 8 Aşçı, 5 Resepsiyon Görevlisi, 1 İtfaiyeci ve 2 Garson olmak üzere Önlisans mezunu toplam 16 yardımcı hizmetlerde görev alacak. Peki TEİAŞ 435 işçi alımı ne zaman? TEİAŞ 435 işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 10:59 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:59
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        TEİAŞ 435 işçi alımı yapacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak. İşte TEİAŞ 435 işçi alımı detayları

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        TEİAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Durumları başvuru şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren (21-25.04.2025 tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

        TEİAŞ 435 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

        Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) sürekli işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilanda;

        "Şirketimiz işyerlerinde çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

        "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre 340'ı Elektrik, 41'i Elektronik, 10'u Harita, 21'i İnşaat, 4'ü Sıhhi Tesisat, 2'si Kaynak ve 1'i Ziraat Teknikeri olmak üzere toplam 419 Tekniker ile yardımcı hizmetlerde görev alacak.

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        Önlisans mezunu 8 Aşçı, 5 Resepsiyon Görevlisi, 1 İtfaiyeci ve 2 Garson olmak üzere toplam 16 personel alınacaktır. İşe alınacak personelin unvanları ile çalıştırılacakları iller aşağıda belirtilmiştir." denildi.

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