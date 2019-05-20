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Tek tip askerlik sistemi SON DAKİKA! Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

Tek tip askerlik sistemi son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından sıkça merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle ilgili önemli bir açıklamada bulunmuştu. İşte yeni askerlik sistemi ile ilgili detaylar

Tek tip askerlik

Tek tip askerlik günün en çok merak edilen konularından biri olmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yeni askerlik sistemini ve bedelli askerlik ücreti ile ilgili detayları kamuoyuna duyurmasının ardından tek tip askerliğin ne zaman yürürlüğe gireceği şeklindeki sorular gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

TEK TİP ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sisteminin İstanbul seçiminde önce yasalaşacağını söyledi. Erdoğan, yeni askerlik düzenlemesinin gelecek hafta Meclis'e geleceğini ve 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul seçiminden önce yasalaşacağını ifade etti.

TEK TİP ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yeni askerlik sistemi ile ilgili sorulan soruların başında “Askerlik düşecek mi?” sorusu yer alıyor. Yeni askerlik sistemi ile birlikte eğitim farkı gözetmeksizin zorunlu askerlik 6 aya düşecek. İlk bir ay temel eğitim 5 ay ise zorunlu askerlik hizmeti olarak geçecek.

Ancak 12 ay uzun dönem askerlik yapmak isteyenlerde ise üniversite mezunu olanlar yedek subay, lise ve ön lisans mezunları ise yedek astsubaylık yapabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK NASIL OLACAK?

Yeni askerlik sisteminin getireceği bir diğer düzenleme ise kalıcı bedelli askerlik düzenlemesi… Söz konusu düzenleme ile birlikte yaş farkı gözetmeksizin isteyen her Türk genci bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanabilecek. Tüm askerler için geçerli olan 1 aylık zorunlu eğitim bedelli askerler için de geçerli olacak.

BEDELLİ ÜCRETİ NE KADAR 2019

Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak.

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