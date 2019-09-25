Tekfen Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada Toros Tarım'ın hisselerinin tamamına sahip olduğu CFS Petrokimya tarafından Toros Tarım'ın Mersin arazisi üzerinde yapılması planlanan ve halen geliştirme ve planlama sürecinde olan tesisle ilgili resmi ÇED sürecinin başlandığı, mevcut arazinin topografik ölçümlemelerinin tamamlandığı, arazinin imar planlarındaki niteliğinin "özel endüstri bölgesi"ne dönüştürülmesine yönelik başvurunun yapıldığı belirtildi.

Açıklamada üretim lisansör firması seçimi ile uzun vadeli hammadde temini için çeşitli tedarikçilerle ve ürün satışı için ise çeşitli potansiyel müşterilerle görüşmeler, yatırıma ortaklık tesisi ve finansal kaynak temini için temas ve görüşmeler, tesise propan tedariki için yapılması planlanan dolfen ile ilgili olası işbirlikleri konusunda görüşmeler, pazar araştırmaları gibi yatırımın yapılabilirliğini etkileyebilecek çeşitli konularda çalışmalar halen devam ettiği bildirildi. Fizibilitenin onaylaması durumunda yatırımın gerçekleştirilmesi konusunda nihai karar alınacak.