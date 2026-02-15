Tekfen Filarmoni Süreyya Operası’nda

Tekfen Vakfı’nın sanat kurumu Tekfen Filarmoni’nin müzikte sürdürülebilirliği ön plana alarak dinleyicileri oda müziği ile buluşturmak amacıyla kurduğu O da Tekfen, dördüncü sezonuna bahar konserleri ile devam ediyor. Filarmoni sanatçılarından oluşan konserlerde, farklı oda müziği grupları ve zengin repertuvarlarla klasik müzik geleneği İstanbul, Ankara ve İzmir’deki değişmez duraklarında müzik severler ile buluşacak

Bahar sezonunun ilk konseri, 25 Şubat Salı akşamı oda müziğinin sembol mekanlarından Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleşecek. Sezon açılışında; Önder Baloğlu (keman), Orhan Çelebi (viyola) ve Nil Kocamangil’den (viyolonsel) oluşan O da Tekfen Topluluğu, Cras, Klein ve Dohnányi'nin eserlerinden oluşan özel bir seçkiyi dinleyicilere sunacak.

Üç Şehirde Kesintisiz Klasik Müzik Yolculuğu

O da Tekfen; Süreyya Operası’nda vereceği ilk bahar konserinin ardından İstanbul’da Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Ankara’da CSO Ada Bankkart Mavi Salon ve İzmir’de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon’da dinleyicileriyle bir araya gelecek. Konserlerle ilgili detaylı bilgilerin orkestranın sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği ve Tekfen Filarmoni müzisyenlerinin her konserde farklı grup ve dönemlere odaklandığı serinin bahar takvimi şöyle: